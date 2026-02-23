Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano respondió a reconocido influenciador que aseguró que ella estaba enamorada de él

Aida Victoria Merlano respondió con contundencia a un creador de contenido costeño y su mensaje avivó la polémica en redes.

Aida Victoria Merlano respondió con contundencia.
Aida Victoria Merlano respondió con contundencia a influenciador. (Foto de Aida Victoria Merlano - Canal RCN) (Foto del influenciador Freepik)

Aida Victoria Merlano le respondió al creador de contenido conocido como El Topi, luego de que dijera que ella estaba enamorada de él.

Aida Victoria Merlano asegura que El Topi está montando en una película.
Aida Victoria Merlano asegura que El Topi está armando historia donde no las hay. (Foto Canal RCN)

¿Qué le respondió Aida Victoria Merlano a El Topi tras sus declaraciones?

La influenciadora aseguró en sus redes sociales que por eso no se le puede dar alas a un feo, porque terminan creyendo historias que no existen.

Según explicó, todo comenzó cuando compartió un video que le pareció gracioso de El Topi.

Sin embargo, él lo interpretó como una señal de acercamiento y subió un clip asegurando que el primer paso de toda relación es la negación, acompañado de un mensaje en el que se imaginaba cantándole vallenatos románticos.

Aida no dejó pasar la situación y reposteó el contenido con una respuesta directa, dejando claro que no existe ningún tipo de acercamiento sentimental.

La creadora de contenido también advirtió que al hombre que tome como pareja en el futuro le hará pagar todas las que le han hecho en el pasado.

Sus palabras generaron una ola de comentarios entre los internautas, quienes aseguraron que ella y El Topi podrían ser una pareja divertida por el humor que ambos manejan.

Aida ha sido relacionada recientemente con Andy Rivera, luego de que se les viera grabando videos juntos.

Los seguidores no tardaron en hablar de un posible romance, pero tanto ella como el cantante aclararon que se trataba de proyectos publicitarios y situaciones estrictamente laborales.

Aida también envió un mensaje a quienes aseguraban que perdería su figura tras el embarazo de su hijo Emiliano.

La influenciadora contó que la clave está en la constancia con el ejercicio y en no dar importancia a los comentarios negativos, que terminan convirtiéndose en un peso adicional.

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano sobre su futuro sentimental?

Aida ha dicho que por ahora no quiere estar en una relación sentimental, ya que está enfocada en su maternidad y en seguir creciendo como creadora de contenido.

En este camino ha realizado colaboraciones con otras personalidades del entretenimiento como los humoristas Camilo Sánchez y Culo Tauro, con quienes se disfrazó de mariachi para llevar alegría y regalos a personas de la tercera edad.

Aida Victoria Merlano no se quedó callada.
Aida Victoria Merlano no se quedó callada tras las declaraciones de El Topi. (Foto Canal RCN)
