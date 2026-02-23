Aida Victoria Merlano respondió a reconocido influenciador que aseguró que ella estaba enamorada de él

Aida Victoria Merlano le respondió al creador de contenido conocido como El Topi, luego de que dijera que ella estaba enamorada de él.

Aida Victoria Merlano asegura que El Topi está armando historia donde no las hay. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué le respondió Aida Victoria Merlano a El Topi tras sus declaraciones?

La influenciadora aseguró en sus redes sociales que por eso no se le puede dar alas a un feo, porque terminan creyendo historias que no existen.

Según explicó, todo comenzó cuando compartió un video que le pareció gracioso de El Topi.

Sin embargo, él lo interpretó como una señal de acercamiento y subió un clip asegurando que el primer paso de toda relación es la negación, acompañado de un mensaje en el que se imaginaba cantándole vallenatos románticos.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?

Aida no dejó pasar la situación y reposteó el contenido con una respuesta directa, dejando claro que no existe ningún tipo de acercamiento sentimental.

La creadora de contenido también advirtió que al hombre que tome como pareja en el futuro le hará pagar todas las que le han hecho en el pasado.

Sus palabras generaron una ola de comentarios entre los internautas, quienes aseguraron que ella y El Topi podrían ser una pareja divertida por el humor que ambos manejan.

Aida ha sido relacionada recientemente con Andy Rivera, luego de que se les viera grabando videos juntos.

Los seguidores no tardaron en hablar de un posible romance, pero tanto ella como el cantante aclararon que se trataba de proyectos publicitarios y situaciones estrictamente laborales.

Aida también envió un mensaje a quienes aseguraban que perdería su figura tras el embarazo de su hijo Emiliano.

La influenciadora contó que la clave está en la constancia con el ejercicio y en no dar importancia a los comentarios negativos, que terminan convirtiéndose en un peso adicional.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos tras su eliminación: "Quiero seguir estando sobrio"

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano sobre su futuro sentimental?

Aida ha dicho que por ahora no quiere estar en una relación sentimental, ya que está enfocada en su maternidad y en seguir creciendo como creadora de contenido.

En este camino ha realizado colaboraciones con otras personalidades del entretenimiento como los humoristas Camilo Sánchez y Culo Tauro, con quienes se disfrazó de mariachi para llevar alegría y regalos a personas de la tercera edad.