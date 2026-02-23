Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos tras su eliminación: "Quiero seguir estando sobrio"

Nicolás Arrieta hizo inesperada confesión tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Nicolás Arrieta asegura que es otra persona tras su paso por La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Qué confesó Nicolás Arrieta sobre su paso por La casa de los famosos Colombia 3?

En entrevista con Santiago Vargas, Nicolás dijo que su paso por el reality lo transformó y que salió siendo otra persona que aprendió a conocerse mejor.

Nicolás asegura que se lleva muchos aprendizajes del programa, pero que lo que más valora es haber podido mejorar sus hábitos.

El creador de contenido reconoció que no necesita excesos de ninguna clase para mostrarse como es y que la experiencia dentro de la casa más famosa del país le sirvió para reconocer su valor y la clase de persona que fue antes de pasar por momentos difíciles.

Su idea ahora es mantenerse sobrio en todos los aspectos y empezar a construir una versión mejorada de sí mismo.

El exparticipante también habló de sus excompañeros, con quienes dijo sentirse dolido por no apoyarlo en el reto de castigo en el que debían actuar como vampiros y permanecer en un ataúd.

Esa situación lo dejó molesto y con la intención de enviar un último mensaje contundente esta noche durante la gala.

¿Qué opina Nicolás Arrieta sobre Melissa Gate?

Además, se refirió a lo que pudo ser su encuentro con Melissa Gate, quien entrará esta noche a la casa.

Arrieta dijo que, aunque no la conoce personalmente, le parece graciosa y que probablemente se hubieran llevado bien.

Nicolás se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia al obtener solo el 7.72% de los votos del público.

Su salida marca un punto de quiebre en la dinámica de la casa, pues era uno de los participantes más polémicos y con mayor presencia en las discusiones.

Ahora, los demás participantes deben reorganizar sus estrategias y enfrentar la llegada de Melissa Gate, que promete darle un giro al juego.

Más allá de la polémica, Nicolás mostró una faceta poco conocida de su personalidad: reflexiva, consciente y enfocada en el crecimiento personal.

El creador de contenido aseguró que espera seguir produciendo material para sus seguidores, pero con una visión más madura y responsable.

Incluso reveló en el after con Karen Sevillano y Vicky Berrío que, tras su participación en este formato, está convencido de que los creadores e influencers deben unirse y ayudarse mutuamente para fortalecer el gremio.