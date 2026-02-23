Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos tras su eliminación: "Quiero seguir estando sobrio"

Nicolás Arrieta reveló que su paso por La casa de los famosos lo llevó a reflexionar sobre sus excesos y valorar la sobriedad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos.
Nicolás Arrieta habló de los malos hábitos que superó en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Nicolás Arrieta hizo inesperada confesión tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Nicolás Arrieta asegura que es otra persona.
Nicolás Arrieta asegura que es otra persona tras su paso por La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué confesó Nicolás Arrieta sobre su paso por La casa de los famosos Colombia 3?

En entrevista con Santiago Vargas, Nicolás dijo que su paso por el reality lo transformó y que salió siendo otra persona que aprendió a conocerse mejor.

Nicolás asegura que se lleva muchos aprendizajes del programa, pero que lo que más valora es haber podido mejorar sus hábitos.

Artículos relacionados

El creador de contenido reconoció que no necesita excesos de ninguna clase para mostrarse como es y que la experiencia dentro de la casa más famosa del país le sirvió para reconocer su valor y la clase de persona que fue antes de pasar por momentos difíciles.

Su idea ahora es mantenerse sobrio en todos los aspectos y empezar a construir una versión mejorada de sí mismo.

El exparticipante también habló de sus excompañeros, con quienes dijo sentirse dolido por no apoyarlo en el reto de castigo en el que debían actuar como vampiros y permanecer en un ataúd.

Esa situación lo dejó molesto y con la intención de enviar un último mensaje contundente esta noche durante la gala.

¿Qué opina Nicolás Arrieta sobre Melissa Gate?

Además, se refirió a lo que pudo ser su encuentro con Melissa Gate, quien entrará esta noche a la casa.

Arrieta dijo que, aunque no la conoce personalmente, le parece graciosa y que probablemente se hubieran llevado bien.

Nicolás se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia al obtener solo el 7.72% de los votos del público.

Artículos relacionados

Su salida marca un punto de quiebre en la dinámica de la casa, pues era uno de los participantes más polémicos y con mayor presencia en las discusiones.

Ahora, los demás participantes deben reorganizar sus estrategias y enfrentar la llegada de Melissa Gate, que promete darle un giro al juego.

Más allá de la polémica, Nicolás mostró una faceta poco conocida de su personalidad: reflexiva, consciente y enfocada en el crecimiento personal.

El creador de contenido aseguró que espera seguir produciendo material para sus seguidores, pero con una visión más madura y responsable.

Incluso reveló en el after con Karen Sevillano y Vicky Berrío que, tras su participación en este formato, está convencido de que los creadores e influencers deben unirse y ayudarse mutuamente para fortalecer el gremio.

Nicolás Arrieta comienza una nueva etapa.
Nicolás Arrieta comienza una nueva etapa personal. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le dijo? La casa de los famosos

Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le respondió?

Valentino Lázaro ha sido tendencia tras enfrentar a Manuela Gómez en las últimas horas durante la gala de eliminación.

Melissa Gate habló sobre su relación. Melissa Gate

Melissa Gate sorprendió al confesar lo que planea decirle a Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Melissa Gate adelantó lo que le dirá a Valentino Lázaro y su ingreso promete sacudir la dinámica de La casa de los famosos.

Nicolás Arrieta habla de las enseñanzas. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta recibió un premio tras su eliminación en La casa de los famosos; ¿de qué se trata?

Nicolás Arrieta fue premiado por su humor irreverente tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Paola Jara enternece a fans con foto de Emilia Paola Jara

Paola Jara comparte foto de Emilia con su primer peinado: ¿reveló la carita de la bebé?

Paola Jara compartió una tierna imagen de su hija Emilia, generando gran ternura al verla con curioso accesorio en su cabeza.

Jhonny Rivera vive su primer día como casado. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió con un emotivo mensaje tras su boda con Jenny López: "Ya no soy soltero"

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?