Jhonny Rivera sorprendió con un emotivo mensaje tras su boda con Jenny López: "Ya no soy soltero"

Luego de una boda bastante llamativa con Jenny López, Jhonny Rivera dio sus impresiones sobre dejar de ser un hombre soltero.

Jhonny Rivera se casó el 22 de febrero de 2026. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La ceremonia se realizó en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, convirtiéndose en todo un evento multitudinario para propios y extraños.

No solamente la iglesia estaba repleta de gente, también las calles se llenaron de espectadores que no querían perderse ningún detalle del matrimonio del cantante.

Jhonny no solamente estuvo acompañado de sus familiares y habitantes del pueblo, sino también de figuras del entretenimiento como Yeferson Cossio y La Liendra.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera a su primer día de casado con Jenny López?

Tras dar el sí en la iglesia, la pareja celebró por todo lo alto la unión de su amor. Hoy, Jhonny compartió con sus seguidores que se disponía a abrir los numerosos regalos que recibió por parte de sus invitados y sorprendió con su comentario de que ya no es un hombre soltero.

“Ya no soy soltero”, expresó Jhonny Rivera en su publicación.

El artista mostró su anillo a la cámara y a Jenny, demostrando que está feliz en esta nueva etapa de su vida.

El cantante también estuvo acompañado de su hijo Andy Rivera, a quien le cedió simbólicamente el puesto de la soltería.

Esta publicación causó revuelo entre los internautas, quienes interpretaron el gesto como una confirmación de la ruptura entre Andy y Ximena Castaño, con quien había sido visto meses atrás.

El artista, conocido por su sencillez y conexión con la gente, vivió un día inolvidable en el que la comunidad se volcó a las calles para acompañarlo.

Para Jhonny, dejar atrás la soltería es un paso importante que quiso compartir con sus seguidores, quienes han sido parte fundamental de su carrera.

Pese a las críticas que han recibido por la diferencia de edad, Jhonny Rivera y Jenny López están convencidos de que pueden construir un matrimonio estable y duradero.

La pareja ha dejado claro que su unión se basa en el respeto, la confianza y el amor que han cultivado con el tiempo, factores que consideran fundamentales para enfrentar cualquier comentario externo.

Además, Jhonny ha anunciado en varias oportunidades que piensa irse alejando paulatinamente de los escenarios para dedicar más tiempo a su familia y a su hogar, una decisión que reafirma su compromiso con esta nueva etapa de vida y que demuestra que su prioridad está en fortalecer los lazos cercanos.