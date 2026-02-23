Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Melissa Gate sorprendió al confesar lo que planea decirle a Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Melissa Gate adelantó lo que le dirá a Valentino Lázaro y su ingreso promete sacudir la dinámica de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Gate habló sobre su relación.
Melissa Gate habló sobre su relación con Valentino Lázaro. (Fotos Canal RCN)

Melissa Gate habló en el programa ¿Qué hay pa' dañar? sobre lo que planea decirle a Valentino Lázaro, actual participante de La casa de los famosos Colombia 3.

Melissa Gate arremete contra Valentino Lázaro.
Melissa Gate arremete contra Valentino Lázaro en ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

La creadora de contenido dijo que le gustaría que Valentino Lázaro abandonara la competencia, compartiendo sus razones y argumentos.

¿Qué le dirá Melissa Puerta a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

La influenciadora explicó que si la que entra a la casa es Melisa Puerta, le diría que no lo quiere ver más porque fue una persona falsa y desleal, que se encargó de dañar su imagen y que no le piensa dar relevancia a alguien que solo quiere colgarse de su fama. Pero si la que entra es Melissa Gate, la situación sería distinta.

Artículos relacionados

Melissa afirmó que su personaje no sería tan compasivo con Valentino y que, por el contrario, le pediría al público que lo dejaran más tiempo para demostrarle lo que es ser un villano de verdad.

La exparticipante dejó claro que no piensa desaprovechar ninguna oportunidad para hacerles saber a quienes hablaron mal de ella que eso no se queda así y que tarde o temprano se la “van a pagar”.

¿Cuándo entra Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 3?

Las declaraciones de Melissa aumentan las expectativas sobre su ingreso esta noche en la gala de la novela de la vida real.

Su entrada estará cargada de sorpresas y los seguidores del programa están atentos a las reacciones de los habitantes con este ingreso.

La llegada de Melissa Gate promete marcar un antes y un después en esta edición que ha tenido de todo: eliminaciones inesperadas, romances que se consolidan y tensiones que crecen con cada semana.

Artículos relacionados

Su presencia no solo genera expectativa por lo que pueda decirle a Valentino Lázaro, sino también por la manera en que influirá en las estrategias de los demás habitantes.

Hoy se conocerá al nuevo líder de la semana, lo que significa un nuevo ciclo de estrategias, alianzas y tensiones dentro de la casa.

Cada liderazgo redefine el rumbo del juego y obliga a los participantes a replantear sus movimientos, por lo que la tensión es alta.

Melissa Gate entra esta noche.
Melissa Gate entra esta noche a La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos tras su eliminación: "Quiero seguir estando sobrio"

Nicolás Arrieta reveló que su paso por La casa de los famosos lo llevó a reflexionar sobre sus excesos y valorar la sobriedad.

Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le dijo? La casa de los famosos

Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le respondió?

Valentino Lázaro ha sido tendencia tras enfrentar a Manuela Gómez en las últimas horas durante la gala de eliminación.

Nicolás Arrieta habla de las enseñanzas. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta recibió un premio tras su eliminación en La casa de los famosos; ¿de qué se trata?

Nicolás Arrieta fue premiado por su humor irreverente tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Paola Jara enternece a fans con foto de Emilia Paola Jara

Paola Jara comparte foto de Emilia con su primer peinado: ¿reveló la carita de la bebé?

Paola Jara compartió una tierna imagen de su hija Emilia, generando gran ternura al verla con curioso accesorio en su cabeza.

Jhonny Rivera vive su primer día como casado. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió con un emotivo mensaje tras su boda con Jenny López: "Ya no soy soltero"

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?