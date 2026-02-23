Melissa Gate sorprendió al confesar lo que planea decirle a Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Melissa Gate habló en el programa ¿Qué hay pa' dañar? sobre lo que planea decirle a Valentino Lázaro, actual participante de La casa de los famosos Colombia 3.

Melissa Gate arremete contra Valentino Lázaro en ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido dijo que le gustaría que Valentino Lázaro abandonara la competencia, compartiendo sus razones y argumentos.

¿Qué le dirá Melissa Puerta a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

La influenciadora explicó que si la que entra a la casa es Melisa Puerta, le diría que no lo quiere ver más porque fue una persona falsa y desleal, que se encargó de dañar su imagen y que no le piensa dar relevancia a alguien que solo quiere colgarse de su fama. Pero si la que entra es Melissa Gate, la situación sería distinta.

Melissa afirmó que su personaje no sería tan compasivo con Valentino y que, por el contrario, le pediría al público que lo dejaran más tiempo para demostrarle lo que es ser un villano de verdad.

La exparticipante dejó claro que no piensa desaprovechar ninguna oportunidad para hacerles saber a quienes hablaron mal de ella que eso no se queda así y que tarde o temprano se la “van a pagar”.

¿Cuándo entra Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 3?

Las declaraciones de Melissa aumentan las expectativas sobre su ingreso esta noche en la gala de la novela de la vida real.

Su entrada estará cargada de sorpresas y los seguidores del programa están atentos a las reacciones de los habitantes con este ingreso.

La llegada de Melissa Gate promete marcar un antes y un después en esta edición que ha tenido de todo: eliminaciones inesperadas, romances que se consolidan y tensiones que crecen con cada semana.

Su presencia no solo genera expectativa por lo que pueda decirle a Valentino Lázaro, sino también por la manera en que influirá en las estrategias de los demás habitantes.

Hoy se conocerá al nuevo líder de la semana, lo que significa un nuevo ciclo de estrategias, alianzas y tensiones dentro de la casa.

Cada liderazgo redefine el rumbo del juego y obliga a los participantes a replantear sus movimientos, por lo que la tensión es alta.