Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le respondió?

Valentino Lázaro ha sido tendencia tras enfrentar a Manuela Gómez en las últimas horas durante la gala de eliminación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo Valentino a Manuela Gómez en el posicionamiento? | Foto: Canal RCN

Dese que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios tras la participación de las celebridades que hacen parte de la competencia.

Sin duda, el nombre de Valentino Lázaro ha resonado mediante las diferentes plataformas digitales al destacarse no solamente por ser un reconocido creador de contenido digital y bailarín, sino que también, por algunos de sus polémicos comentarios dentro de la competencia.

Así también, Valentino acaparó la atención mediática en las últimas horas tras el reciente enfrentamiento que tuvo con Manuela Gómez, durante la gala de eliminación del pasado 22 de febrero.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Manuela Gómez se le posicionó a Valentino?

Minutos antes de que se confirmara que Nicolás Arrieta se convertiría en el nuevo participante en ser eliminado de La casa de los famosos Colombia, las celebridades causaron un gran debate tras el posicionamiento.

Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le dijo?
Esto le dijo Manuela Gómez a Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Sin duda, uno de los momentos que más ha dividido opiniones por parte de los internautas, fueron las palabras que Manuela Gómez le dijo a Valentino Lázaro, con quien ha presentado algunas diferencias tras tildarla de “mueble”, pues expresó las siguientes palabras:

“Bueno, Valentino, la verdad pensé mucho posicionarme ante ti porque estoy muy cansada de que me subestimes haciéndome creer que soy un simple mueble de la casa. Tú estás en una etapa de tu vida, yo estoy en otra completamente diferente donde entiendo que hay una delgada línea que uno no debe cruzar y si tú lo haces, no tenemos la misma evolución, pero un buen cazador”, agregó Manuela Gómez.

Valentino Lázaro enfrentó a Manuela Gómez tras tildarla de “mueble”: ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo Valentino a Manuela Gómez? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Valentino Lázaro a Manuela Gómez tras reciente enfrentamiento?

Tras algunas diferencias que Manuela Gómez ha presentado con Valentino dentro de la competencia, el creador de contenido digital le respondió que no cambia su perspectiva acerca de que es un mueble, pues le respondió minutos después con las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Eres muy mueble, quítate ese mérito demostrando trabajo, creatividad. Eres un mueblón, eso es lo que eres. Es que tú debes saberlo”, le respondió Valentino a Manuela tras diferencias presentadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló de sus malos hábitos tras su eliminación: "Quiero seguir estando sobrio"

Nicolás Arrieta reveló que su paso por La casa de los famosos lo llevó a reflexionar sobre sus excesos y valorar la sobriedad.

Melissa Gate habló sobre su relación. Melissa Gate

Melissa Gate sorprendió al confesar lo que planea decirle a Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Melissa Gate adelantó lo que le dirá a Valentino Lázaro y su ingreso promete sacudir la dinámica de La casa de los famosos.

Nicolás Arrieta habla de las enseñanzas. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta recibió un premio tras su eliminación en La casa de los famosos; ¿de qué se trata?

Nicolás Arrieta fue premiado por su humor irreverente tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Paola Jara enternece a fans con foto de Emilia Paola Jara

Paola Jara comparte foto de Emilia con su primer peinado: ¿reveló la carita de la bebé?

Paola Jara compartió una tierna imagen de su hija Emilia, generando gran ternura al verla con curioso accesorio en su cabeza.

Jhonny Rivera vive su primer día como casado. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió con un emotivo mensaje tras su boda con Jenny López: "Ya no soy soltero"

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?