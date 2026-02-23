Dese que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios tras la participación de las celebridades que hacen parte de la competencia.

Sin duda, el nombre de Valentino Lázaro ha resonado mediante las diferentes plataformas digitales al destacarse no solamente por ser un reconocido creador de contenido digital y bailarín, sino que también, por algunos de sus polémicos comentarios dentro de la competencia.

Así también, Valentino acaparó la atención mediática en las últimas horas tras el reciente enfrentamiento que tuvo con Manuela Gómez, durante la gala de eliminación del pasado 22 de febrero.

¿Cuál fue la razón por la que Manuela Gómez se le posicionó a Valentino?

Minutos antes de que se confirmara que Nicolás Arrieta se convertiría en el nuevo participante en ser eliminado de La casa de los famosos Colombia, las celebridades causaron un gran debate tras el posicionamiento.

Esto le dijo Manuela Gómez a Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Sin duda, uno de los momentos que más ha dividido opiniones por parte de los internautas, fueron las palabras que Manuela Gómez le dijo a Valentino Lázaro, con quien ha presentado algunas diferencias tras tildarla de “mueble”, pues expresó las siguientes palabras:

“Bueno, Valentino, la verdad pensé mucho posicionarme ante ti porque estoy muy cansada de que me subestimes haciéndome creer que soy un simple mueble de la casa. Tú estás en una etapa de tu vida, yo estoy en otra completamente diferente donde entiendo que hay una delgada línea que uno no debe cruzar y si tú lo haces, no tenemos la misma evolución, pero un buen cazador”, agregó Manuela Gómez.

¿Qué le dijo Valentino a Manuela Gómez? | Foto: Canal RCN

¿Qué le respondió Valentino Lázaro a Manuela Gómez tras reciente enfrentamiento?

Tras algunas diferencias que Manuela Gómez ha presentado con Valentino dentro de la competencia, el creador de contenido digital le respondió que no cambia su perspectiva acerca de que es un mueble, pues le respondió minutos después con las siguientes palabras:

