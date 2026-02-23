Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro se mostró profundamente conmovido tras la salida de Nicolás Arrieta

Valentino Lázaro reveló que no sabe cómo continuar en el reality tras la eliminación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos.

Valentino Lázaro se mostró profundamente conmovido tras la salida de Nicolás Arrieta
Valentino Lázaro habla de la salida de Nicolás Arrieta / (Foto del Canal RCN)

Tras la eliminación de Nicolás Arrieta, varios participantes de La casa de los famosos Colombia han dado a conocer su opinión. Las declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente las de Valentino Lázaro, quien sorprendió al revelar lo que piensa sobre su excompañero.

¿Por qué Nicolás Arrieta salió de La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta salió de La casa de los famosos Colombia el domingo 22 de febrero de 2026. Su salida se debió a los resultados de las votaciones, donde no obtuvo el apoyo suficiente para permanecer en la competencia frente a los otros nominados.

¿Por qué Nicolás Arrieta salió de La casa de los famosos Colombia?
Nicolás Arrieta, séptimo eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El exhabitante participó en placa de nominados junto a: Valentino Lázaro, Karola Alcendra, Tebi Bernal, Yuli Ruiz Alejandro Estrada y Alexa Torres.

A pesar de haber sido el primer confirmado de la temporada con más del 50% de los votos para entrar, en la gala de eliminación no logró superar a sus compañeros en la placa de riesgo.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la eliminación de Nicolás Arrieta?

Tras la eliminación de Nicolás, Valentino rompió el silencio sobre la salida de su colega. Lázaro expresó su profunda admiración y cariño por Arrieta, agradeciéndole por la oportunidad de compartir con él en el reality.

Nico, gracias por permitirme compartir aquí contigo. Eres un malito loco, icónico, inteligente. Te admiro, te quiero demasiado.

Asimismo, confesó que extrañará mucho a su excompañero, a quien considera “lo más real que tenía en el reality”. En medio de la conversación, expresó que no sabe cómo serán los días sin él dentro de la casa.

Recordó entre risas y nostalgia las rutinas que compartían, los chistes pesados y la complicidad que tenían. Incluso admitió que, tras su salida, se siente desorientado en el juego: aseguró que no sabe cómo continuar.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su salida de La casa de los famosos Colombia?

A través de una entrevista en Mañana Express, Nicolás habló acerca de su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló qué piensa acerca de su salida del reality.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su salida de La casa de los famosos Colombia?
Nicolás Arrieta habla sobre su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El participante afirmó que se trató de una experiencia que disfrutó un montón. En medio de la conversación, Nicolás destacó que aprendió a ser un poco más paciente con los demás, entendiendo que tenemos las mismas circunstancias.

Así mismo, afirmó que apreció la oportunidad de haber coincidido con sus compañeros, a quienes se refirió como personas tan talentosas de las cuales pudo aprender mucho.

