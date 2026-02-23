Sofía Jaramillo envió emotivo mensaje a Nicolás Arrieta tras su eliminación de La casa de los famosos

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo, le envió un emotivo mensaje a Nicolás Arrieta tras su eliminación del reality.

Sofía Jaramillo no ocultó su sorpresa por la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 3?

La modelo habló con sinceridad a través de sus redes sociales sobre su relación con Nicolás y sobre su salida.

Jaramillo expresó que se siente muy sorprendida por los resultados de las votaciones porque incluso veía a Nicolás como uno de los finalistas del juego.

La creadora de contenido contó que había conversado con Arrieta en alguna oportunidad sobre lo que haría con el premio si llegaba a ganarlo.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?

¿Cómo quedó la relación de Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta luego de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia 3?

Sofía también reveló que mantiene una buena amistad con el youtuber y espera fortalecerla ahora que ambos están fuera de la competencia.

Además, aprovechó para recordarle que la invitación a su casa sigue en pie y que está dispuesta a recibirlo con comida y estadía si algún día lo necesita.

Sofía fue la tercera eliminada del programa, mientras que Nicolás se convirtió en el séptimo eliminado al ser el que menos apoyo obtuvo de los televidentes.

La salida del creador de contenido generó sorpresa entre los seguidores, quienes lo consideraban uno de los participantes más polémicos y con mayores posibilidades de llegar a la final.

La eliminación de Nicolás Arrieta marca un nuevo giro en la competencia, pero también abre la posibilidad de que su presencia fuera del reality tenga un impacto diferente.

El creador de contenido podría aprovechar esta etapa para conectar aún más con su audiencia y seguir mostrando las facetas que vimos en el programa.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano respondió a reconocido influenciador que aseguró que ella estaba enamorada de él

La dinámica dentro de la casa promete cambiar esta noche con la entrada de Melissa Gate, quien ya anunció que llegará dispuesta a decirle sus verdades a más de un habitante.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App