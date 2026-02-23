Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Colombia y sorprende con advertencia a sus compañeros

Melissa Gate llamó la atención de sus seguidores al revelar lo qué hará durante su regreso a La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Melissa Gate llamó la atención de sus seguidores al hablar de sus planes en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido sorprendió al revelar lo que hará en el reality.

¿Cuándo vuelve Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate ingresará a La casa de los famosos Colombia este lunes 23 de febrero del 2026 como invitada especial por una semana, tiempo durante el cual participará en todas las actividades de la casa.

Durante esta semana, la creadora de contenido tendrá un papel activo en los retos y actividades que se desarrollen, siendo un personaje central de atención y generando expectativa sobre cómo influirá en los comportamientos de los demás.

Los televidentes podrán observar su regreso a través de la señal en vivo del Canal RCN y mediante la aplicación oficial, disponible en dispositivos móviles. Además, la app permite un seguimiento 24/7, ofreciendo cobertura continua de lo que suceda dentro de la casa.

¿Por qué Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Colombia?

Melissa vuelve como invitada especial del jefe, un papel que le permite intervenir directamente en la dinámica del programa. En su participación anterior, Gate fue finalista del reality, destacándose por su capacidad para enfrentar retos dentro del programa.

Su experiencia previa le permite conocer cómo funcionan los procesos del reality, lo que podría darle ventaja para participar activamente en la dinámica de la semana. Desde ya, los fans afirman que su regreso podría generar momentos inesperados.

¿Qué ha dicho Melissa Gate sobre su llegada a La casa de los famosos Colombia?

Gate expresó que se siente emocionada y lista para decir “algunas verdades” a los participantes del reality, dejando claro que su objetivo es actuar con autenticidad. La creadora de contenido afirmó no preocuparse por cómo algunos concursantes puedan recibir su ingreso.

Melissa mencionó que no busca repetir errores de otros, manteniendo su postura. Afirma que sus acciones estarán enfocadas en el contenido y la interacción dentro de la casa, destacando que las críticas de algunos no alterarán su participación.

Yo voy en un modo a decir lo que es y que la gente lo tome como lo tenga que tomar. Eso ya no es problema mío.

Con su regreso, Melissa Gate se convierte en un personaje clave de La casa de los famosos Colombia 3, y su participación será seguida de cerca por los televidentes durante toda la semana.

