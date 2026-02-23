Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposo de Ana María Estupiñán enterneció en redes al compartir un emotivo momento con su bebé

Mattias Bylin, esposo de Ana María Estupiñán, compartió un tierno instante con su hijo Emanuel y generó reacciones en redes.

Esposo de Ana María Estupiñán comparte un tierno momento con su bebé / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El nacimiento de Emanuel, hijo de Ana María Estupiñán y Mattias Bylin ha llamado la atención en redes. El padre del bebé compartió un emotivo momento con su hijo, mostrando cómo disfrutaba de los primeros instantes juntos y generando diversas reacciones entre los fans.

¿Cómo compartió Ana María Estupiñán el nacimiento de su hijo?

El 12 de febrero de 2026 nació Emanuel Bylin Estupiñán, primer hijo de la actriz colombiana Ana María Estupiñán y su esposo, Mattias Bylin. El 20 de febrero, la actriz compartió el momento con una imagen significativa de la diminuta mano de su bebé.

Nació 🩵 Emanuel Bylin Estupiñan

Ana María Estupiñán compartió el nacimiento de su hijo / (Foto de Freepik)

La imagen de la mano de su hijo se convirtió en un símbolo del nuevo inicio de su familia. Celebridades como Carolina Gaitán, Yuri Vargas y Maleja Restrepo se unieron a las felicitaciones, destacando la alegría que genera la llegada del bebé.

¿Qué dijo Ana María Estupiñán sobre su embarazo?

Durante su embarazo, Ana María compartió con sus seguidores varias reflexiones sobre esta etapa. La actriz describió la llegada de Emanuel como un "milagro" esperado y un regalo de Dios.

Ana María Estupiñán recuerda su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Además, habló sobre los cambios físicos y emocionales que vivió, destacando la importancia de la gratitud y el acompañamiento de Mattias Bylin, a quien señaló como su mayor apoyo.

Estupiñán también destacó la relevancia de tomarse momentos de pausa para conectar con su hijo. Los internautas afirmaron que sus publicaciones transmitían calma y cercanía durante todo el proceso.

¿Qué ha dicho Matias Bylin, pareja de Ana María Estupiñán?

Mattias Bylin compartió un tierno momento con Emanuel a través de Instagram, mostrando cómo cargaba a su hijo en un portabebés mientras caminaba con cuidado para no despertarlo. En su mensaje escribió:

"Hasta qué por fin pude cargarlo ❤️".

El video se viralizó en cuestión de segundos. La publicación de Mattias generó diversas reacciones en redes, donde los fans destacaron la emoción de ver al padre disfrutando del encuentro con su hijo.

