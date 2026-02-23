Nicolás Arrieta regresó a La casa de los famosos y se fue contra Alejandro Estrada: “me defraudaste”

Nicolás Arrieta se convirtió en el reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia al obtener la menor cantidad de votos por parte del público. El reconocido influenciador regresó este lunes 23 de febrero en una última conexión con la casa para hablar con los participantes que aún continúan en competencia.

¿Por qué Nicolás Arrieta fue eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Nicolás Arrieta fuera sancionado por haberse movido durante el congelado de su novia, y de que Maiker Smith, eliminado de La casa de los famosos Colombia por ser el mueble de la temporada, le pusiera un candado y lo enviara directamente a la sala de eliminación, el reconocido influenciador quedó fuera de la competencia.

Nicolás Arrieta reapareció por última vez en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Tras una jornada de votaciones en las que el público pudo elegir a su favorito para que no saliera de la competencia, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que Nicolás Arrieta era el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia tras obtener el 7.72 % de las votaciones, siendo el más bajo de todos.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta durante su última comunicación con La casa de los famosos Colombia?

Como es costumbre dentro de la competencia de la vida en vivo, Nicolás Arrieta regresó a La casa de los famosos Colombia desde el set en el que Carla Giraldo y Marcelo Cezán se dirigen hacia los participantes para conectarse por última vez con sus excompañeros.

El creador de contenido comenzó dando un mensaje general en el que expresó su verdadero sentir tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia, y brindó un pequeño consejo para que no tuvieran miedo de mostrarse tal y como son.

“Lo que más me duele no es salir del programa, sino que no los voy a volver a ver… No se duerman en sus sueños”

Así mismo, agradeció a cada uno de los participantes por darle una segunda oportunidad pese a su personalidad: “no es fácil lidiar con una persona como yo, entonces les agradezco mucho”.

Nicolás Arrieta volvió a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Arrieta aprovechó además para dirigirse directamente a Alejandro Estrada, a quien dejó en Placa, para manifestarle la razón por la que tomó esta decisión, además de expresar que estaba defraudado de él.