Eidevin y Campanita se enfrentaron por el liderazgo de La casa de los famosos: ¿quién ganó?

Este lunes 23 de febrero se llevó a cabo una nueva prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia en la que todos los famosos participaron a excepción de Alejandro Estrada, a quien Nicolás Arrieta dejó en Placa tras su eliminación. Después de varios minutos de competencia, Eidevin y Campanita se convirtieron en finalistas y se enfrentaron en la gala.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Quién ganó el liderazgo de la semana de La casa de los famosos este lunes 23 de febrero?

Con un nuevo ciclo en La casa de los famosos Colombia, y tras una nueva prueba de liderazgo en la que todos los participantes, a excepción de Alejandro Estrada, participaron, Campanita y Eidevin se enfrentaron en plena gala por el codiciado título y sus beneficios.

Eidevin y Campanita midieron fuerzas por el liderazgo de la semana. (Foto Canal RCN).

Tras varios minutos de prueba que consistió en organizar unos cubos por los colores indicados en una tarjeta y posteriormente acomodar los números de cada cubo en una mesa frente a ellos, El Jefe dio a conocer que Campanita era el nuevo líder de la semana.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?

¿Con quién Campanita compartirá la habitación del líder en La casa de los famosos Colombia?

Como parte de los beneficios que trae ser el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia, la persona que obtiene este título puede elegir a un participante para que lo acompañe en la cómoda habitación destinada a este rol, sin embargo, en esta ocasión, el joven influenciador no pudo contar con esta opción.

Campanita, nuevo líder de la semana. (Foto Canal RCN).

¿Cuál es el poder que Campanita obtuvo tras ganar el liderazgo de la semana?

Vale la pena recordar que el liderazgo de la semana viene con ciertos beneficios ya establecidos, además de un poder que sale directo de la caja de pandora ubicada en la habitación del líder, y esta vez no fue la excepción. Tras ingresar a la habitación del líder, Campanita pudo sacar en sus manos una caja que tuvo que llevar a la sala junto a sus compañeros.

Al abrirlo y tomar el sobre que está en su interior para leerlo en voz alta frente a todos los participantes el influenciador se percató de que no podrá habitar la habitación del líder.

“En esta oportunidad no habitarás la habitación del poder, pero conservarás los demás beneficios”.