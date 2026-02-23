Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel rompió el silencio y sorprendió al hablar sobre su vida sentimental: "Soy célibe"

La presentadora Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar detalles de su vida amorosa.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jessica Cediel rompió el silencio y reveló detalles sobre su vida sentimentaL
Jessica Cediel habló sobre su vida sentimental / (Foto de AFP)

Jessica Cediel, presentadora de televisión colombiana, sorprendió al hablar sobre su vida sentimental. Ante las constantes preguntas de seguidores, decidió aclarar su estado actual y la forma en que ha decidido manejar sus relaciones afectivas.

¿Por qué Jessica Cediel decidió estar célibe?

En redes sociales, la presentadora compartió su experiencia personal, señalando que ha decidido permanecer célibe tras un proceso de reflexión sobre lo que realmente busca en el amor.

La presentadora comentó que lleva tres años sin pareja y que actualmente se siente en paz con su estado. Según contó, esta decisión surgió de un proceso de autoanálisis, en el que evaluó lo que realmente quiere para su futuro afectivo.

¿Por qué Jessica Cediel decidió estar célibe?
Jessica Cediel revela detalles de su vida sentimental / (Foto de AFP)

Cediel afirmó que, aunque se siente preparada para amar, prefiere esperar por la persona adecuada en lugar de establecer relaciones momentáneas o que no estén alineadas con sus objetivos a largo plazo.

Jessica aclaró que su decisión no se basa en experiencias negativas recientes, sino en una reflexión consciente sobre el tipo de vínculo que desea construir. En sus redes sociales, enfatizó que su estado sentimental no debe ser motivo de preocupación para sus seguidores.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre el amor?

Cediel explicó que busca un vínculo maduro y duradero, lejos de lo que llamó “amor plástico”. No espera encontrar a alguien perfecto, sino a una persona que comparta sus intereses y valores a futuro.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre el amor?
Jessica Cediel busca un vínculo maduro y duradero / (Foto de AFP)

La presentadora resaltó que este tipo de relación requiere tiempo, dedicación y compromiso, aspectos que considera fundamentales para construir un vínculo sólido. Los internautas destacan que su postura refleja un enfoque consciente sobre el amor.

¿Cuánto tiempo lleva Jessica Cediel sin tener pareja?

Cediel mencionó que lleva tres años sin tener pareja. Durante este tiempo, ha decidido mantenerse célibe y enfocarse en su bienestar personal y en esperar al momento adecuado para establecer un vínculo amoroso.

La presentadora aprovechó sus redes sociales para reiterar que su elección de permanecer célibe es temporal y está enfocada en encontrar a la persona correcta.

“Si llega bien y si no, también. Solo Dios tiene la última palabra”

Las declaraciones de Jessica Cediel llamaron la atención de sus seguidores, quienes destacaron la importancia de implementar procesos de reflexión y autoconocimiento.

