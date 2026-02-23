Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió en su boda con Jenny López | VIDEO

Jhonny Rivera y Jenny López se mostraron emocionados tras su boda al enseñar la cantidad de regalos que recibieron.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera dejó ver los exclusivos regalos de su boda con Jenny López
Jhonny Rivera dejó ver los exclusivos regalos de su boda con Jenny López. (Foto Canal RCN).

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo la boda entre el reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera y su joven novia Jenny López, en donde recibieron diversos regalos que no dudaron en presumir a través de las redes sociales.

¿Qué regalos recibieron Jhonny Rivera y Jenny López durante su boda?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera indicó que este día lo destinarían a abrir los regalos que recibieron durante su boda.

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz?
Jhonny Rivera ha compartido detalles de su boda. | Foto: Freepik

El artista expresó, mientras enseñaba los regalos que tenía sobre una mesa, que iban a destapar cada uno de los paquetes en pareja mientras presumía su anillo de casado y mencionaba que oficialmente dejaba de estar soltero.

"Miren la tarea que tenemos... (enseña los regalos sobre la mesa). Ya no soy soltero, vamos a empezar la tareita", expresó el artista junto a Jenny López.

En la mesa se pudo observar que la pareja había recibido diversos regalos, muchos de ellos envueltos en paquetes grandes. Sin embargo, la pareja de cantantes no enseñó lo que estaban en su interior.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Poco después de que Jhonny Rivera le pidiera matrimonio a Jenny López, la pareja de cantantes comenzó a compartir detalles de los preparativos de su boda en donde siempre manifestaron que sería una boda pequeña y muy familiar.

Sin embargo, esto cambió sobre la marcha, pues según comentó el artista, al hacer la lista de invitados se percataron de que tenían a muchas personas que no podían dejar por fuera de este importante momento.

A qué hora es la boda de Jhonny Rivera
A qué hora es la boda de Jhonny Rivera y Jenny López: todos los detalles que debes saber. (Foto: Freepik)

La ceremonia, celebrada el pasado domingo 22 de febrero, se llevó a cabo en una iglesia de Pereira, la cual tuvo que ser cercada debido a la cantidad de fanáticos que asistieron al lugar para acompañarlos en este importante momento de sus vidas.

La fiesta tuvo lugar en al finca del artista en donde la naturaleza y la decoración se volvieron una, pues el verde de la decoración se hizo una con el paisaje del lugar.

