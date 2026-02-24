Karina García se sorprendió con inesperada acción de Kris R.: "¿tan rápido?"

Karina García y Kris R. siguen dando de qué hablar en redes sociales tras revelar su relación; sin embargo, una inesperada acción del cantante hacia ella no solo la sorprendió, sino que también desató el debate entre los usuarios.

¿Qué acción hizo Kris R. que sorprendió a Karina García?

Karina García viajó a Miami junto a su novio, Kris R., para acompañarlo en algunos proyectos musicales. Aprovechando su estadía en la ciudad, la pareja decidió realizar una transmisión en vivo para compartir un momento cercano con sus seguidores.

Karina García mostró su asombro con inesperada frase de Kris R. hacia ella. (Foto: Canal RCN)

Durante el en vivo, ambos se mostraron muy cariñosos y cómplices. Sin embargo, hubo un instante que sorprendió a todos: el artista estadounidense le dijo a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que la amaba.

Ante la inesperada declaración, Karina reaccionó entre gritos y risas, y le preguntó por qué la amaba "tan rápido", dejando anonadado al hombre, quien hizo una insólita revelación sobre ella.

¿Qué reveló Kris R. sobre Karina García?

Kristian Rangel, nombre de pila del cantante, se mostró entre apenado y nervioso al revelarles a los seguidores del en vivo que, en realidad, Karina García fue quien primero le dijo "te amo".

Su confesión desató un divertido intercambio entre ambos y abrió el debate entre los usuarios sobre si es acertado pronunciar esa frase cuando la relación aún es tan reciente.

Kris R. abrió el debate en redes sobre si decir "te amo" rápidamente en una relación es conveniente. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron en redes sociales los seguidores de Karina García y Kris R. sobre que se dijeran "te amo" tan pronto en su relación?

A través de los comentarios, los seguidores de la pareja abrieron un debate sobre qué tan conveniente es decir “te amo” en una relación que apenas comienza.

Mientras muchos defendieron a Karina y Kris R., asegurando que cuando el sentimiento es genuino no existen tiempos establecidos, otros, por el contrario, manifestaron que apresurar ese tipo de declaraciones podría ser una señal de intensidad excesiva y terminar afectando la estabilidad del noviazgo.