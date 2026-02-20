Karina García divirtió al ser asustada en pleno live, ¿por un fantasma?

La influenciadora Karina García divirtió a sus fanáticos luego de protagonizar un curioso momento en medio de una transmisión en vivo.

¿Karina García fue asustada por un fantasma?

La creadora de contenido esta realizando un live en una de sus redes sociales mientras se arreglaba para asistir a Premios Lo Nuestro, los cuales se llevaron a cabo en Miami, Estados Unidos en la noche de este jueves 19 de febrero, los cuales premiaron a los mejores de la música latina.

La paisa estaba interactuando con sus fanáticos y de repente fue asustada, según ella, al parecer, por un fantasma que le hizo ruido y además le encendió el televisor de la nada.

"¿Quién está ahí? me espantaron, se los juro que me espantaron, el televisor estaba apagado y dije ¿quién está ahí? y volvió a prender y estoy sola acá o será que me estoy enloqueciendo yo acá sola, que sea lo que Dios quiera y si me estoy enloqueciendo que vuelva a mi estado normal", dijo asustada.

Posteriormente, se retiró del live y fue a revisar qué pasaba y sorprendió a muchos al decir "holi", para saber si alguien le contestaba.

Se devolvió corriendo y asustada, asegurando que la estaban espantando.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el susto que vivió Karina García?

Luego del momento, el video se volvió viral en redes sociales y varios internautas reaccionaron al respecto tomando el momento con humor y señalando lo mucho que los hizo reír con su reacción tras presunto fantasma.

Después de terminar se arreglarse, Karina García deslumbró al aparecer en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro acompañando al artista Kris R, que estaba nominado.

La paisa se ha mostrado muy feliz con el artista luego de confirmarse su relación, la cual ha generado tantas opiniones divididas y que ambos han defendido destacando lo mucho que se quieren y lo poco que les importa los comentarios malintencionados que pueden recibir al respecto.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su relación y entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido, con el que esperan seguir cautivando a todos, que están al pendiente de sus proyectos.