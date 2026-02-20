Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García deslumbró con su outfit en Premios Lo Nuestro: "siempre quise estar"

La influenciadora Karina García estuvo en la ceremonia junto al cantante Kris R y la llenaron de elogios por su look.

La influenciadora Karina García presumió su paso por la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, que se llevaron a cabo en Miami, Estados Unidos en la noche de este jueves 19 de febrero.

¿Cómo lució Karina García en Premios Lo Nuestro?

La creadora de contenido llegó a la ceremonia luciendo un atuendo plateado muy elegante, con el que logró resaltar su figura y hacer conjunto con el atuendo del artista Kris R, quien lució muy urbano con tonos negros y plateado.

La paisa optó por acompañar su vestido con unas sandalias, un bolso también con piedras plateadas, pequeños accesorios y su pelo suelto en ondas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías de lo que fue su paso por la ceremonia.

"Donde siempre quise estar, rodeada de estrellas vibrando bonito y con y mucho amor", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la aparición de Karina García en Premios Lo Nuestro?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su belleza y por su outfit.

Aunque otros no tardaron en cuestionarse si en algún momento se llegó a cruzar con sus exparejas, los artistas Blessd y Altafulla, que también estaban presentes en los premios.

Sin embargo, en redes sociales no ha habido evidencia de que se hayan estado cerca.

La influenciadora sí se dejó ver compartiendo tiempo nuevamente con su amiga, la artista dominicana Yailin 'la más viral', que también estuvo en la evento, evidenciando la gran amistad que siguen habiendo entre ellas.

Por lo pronto, Karina García sigue disfrutando de su relación con Kris R y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales sobre sus proyectos y estilo de vida.

Cabe destacar que también puedes verla como panelista del programa 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia', donde comenta todo acerca de lo que pasa en el programa junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

