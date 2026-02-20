Isabella Ladera divide opiniones al mostrarse en patines con su embarazo avanzado

La modelo venezolana Isabella Ladera recibió críticas en redes sociales luego de mostrar que estaba dando un paseo nocturno junto a su hija y su perrito. No obstante, el detalle de que se encontraba en patines y mostrando su pancita generó revuelo en redes.

¿Por qué critican a Isabella Ladera tras mostrarse en patines?

Hace unos días, Isabella Ladera dejó atrás los rumores y confirmó su embarazo con Hugo García, y desde ese momento ha compartido con sus seguidores una serie de imágenes en las que luce su pancita.

Isabella Ladera se ha mostrado muy emocionada con su segundo embarazo y, desde que lo hizo público, sus fans le han enviado mensajes relacionados con la nueva etapa que está viviendo.

No obstante, en esta ocasión compartió una imagen a través de las historias de Instagram, donde suma millones de seguidores, en la que se le ve dando un paseo nocturno junto a su hija y su perrito; sin embargo, sus patines se llevaron toda la atención.

Isabella Ladera causa controversia al dejarse ver en patines durante su embarazo. (Foto: AFP)

En la imagen se observa su pancita y los patines, lo que de inmediato hizo que los internautas comenzaran a reaccionar, e incluso la fotografía fue replicada en cuentas de entretenimiento.

¿Qué le dijeron a Isabella Ladera tras mostrarse patinando y embarazada?

Tras mostrarse en patines durante su avanzado embarazo, aunque Isabella Ladera no ha confirmado cuántos meses de gestación tiene ni la fecha del nacimiento de su bebé.

Algunos internautas cuestionaron si era prudente realizar ese tipo de actividad en esta etapa de su embarazo, pues según, calificaron el momento como una preocupación por la seguridad del bebé.

En la que además señalaron que cualquier caída podría representar un riesgo no solo para el bebé, sino que para ella también.

Por otra parte, muchos defendieron la decisión de la modelo, argumentando que cada mujer conocer sus límites y que, si cuenta con autorización médica para hacer este deporte estaba bien.

Pues, como también se conoce, muchas de las famosas continúan con sus rutinas de ejercicios durante la etapa de gestación e incluso realizan pesas y otras actividades físicas con autorización médica y bajo supervisión profesional.