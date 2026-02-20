Manuela QM publicó fotos de su embarazo y Blessd brilló por su ausencia, ¿terminaron?

La influenciadora Manuela QM presumió su avanzado estado de embarazo a sus millones de fanáticos.

¿Cómo luce Manuela QM en su embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en collage de su estado de gestación de su primer bebé, fruto de su relación con el cantante Blessd.

Hace un mes anunciaron el embarazo a sus admiradores con una tierna fotografía en la que enseñaron la ecografía y unas zapatillas, dando a conocer que además es niño.

En las instantáneas que compartió la paisa se dejó ver luciendo ropa muy cómoda, dejando al descubierto su enorme barriguita.

"Mi más grande amor, mi bendición y mi compañero para siempre! Te amo, te amo", escribió en la descripción de la publicación.

¿Manuela QM terminó con Blessd?

Luego de su publicación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos la llenaron de corazones y comentarios deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida y se mostraron ansiosos por la pronta llegada del pequeño, a quien esperan conocer y que los famosos muestren en sus redes sociales.

Sin embargo, otros no tardaron en cuestionarla sobre Blessd y destacar que, para ellos es evidente la separación entre ellos.

Recordemos que las especulaciones de una posible ruptura se dio luego de que se filtraran unas supuestas conversaciones entre el artista con una modelo, en las que estarían coqueteando.

Después de que dichos chats se hicieran virales y que la modelo confirmara que sí habló con el cantante, Manuela dejó de seguir a Blessd en redes sociales y además eliminó todas las fotos que tenía con él, dejando solo la del anunció del embarazo.

Por su parte, Blessd también la dejó de seguir y compartió una canción de despecho "EMHDM (El mejor hombre del mundo)", donde muchos aseguran que va dedicaba a ella tras la situación que están viviendo.

Por lo pronto, ninguno de los dos se ha referido al tema, manteniendo a la expectativa a sus fanáticos sobre su relación.

Mientras tanto, cada uno sigue entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido.