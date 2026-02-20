Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el encuentro entre Altafulla y Blessd en Premios Lo Nuestro que ha dado de qué hablar

Los artistas Altafulla y Blessd han causado revuelo en redes sociales tras su inesperado saludo en Premios Lo Nuestro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
altafulla con blessd en premios lo nuestro
Altafulla y Blessd juntos en Premios Lo Nuestro/Buen Día, Colombia-AFP: Ivan Apfel

Los cantantes Altafulla y Blessd han causado revuelo entre miles de sus fanáticos luego del encuentro que tuvieron en Premios Lo Nuestro, que se llevaron a cabo en la noche de este jueves 19 de febrero en Miami, Estados Unidos.

¿Cómo fue el encuentro entre Altafulla y Blessd en Premios Lo Nuestro?

Los artistas asistieron a la ceremonia, que premió a los mejores de la música latina, donde el paisa logró llevarse un galardón, el cual le dedicó a su hijo, que está esperando junto con la influenciadora Manuela qm.

blessd en premios lo nuestro

Los cantantes estuvieron en la alfombra roja de los premios y allí se encontraron.

Aunque no se conoce cercanía entre ellos, los dos se saludaron tomándose de la mano y con abrazo y cruzaron algunas palabras.

El momento lo compartió el barranquillero a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores tras compartir un carrusel con imágenes y videos de lo que fue su paso por el evento.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el encuentro entre Altafulla y Blessd en Premios Lo Nuestro?

Varios internautas reaccionaron a la publicación, llenando de elogios a los artistas por sus logros y por llevar en alto el nombre de Colombia en eventos tan importantes de la industria de la música como estos.

karina altafulla kris r en premios lo nuestro

Sin embargo, muchos no tardaron en mencionar a la influenciadora Karina García, debido a las relaciones sentimentales que tuvo la creadora de contenido con ellos tiempo atrás.

Además, que la influenciadora también estaba en Premios Lo Nuestro junto al artista Kris R, a quien estaba acompañando.

Otros por su lado, no tardaron para pedirles que consideren una colaboración musical juntos, aconsejarlo que sería todo un éxito una canción de los dos.

Por ahora, cada uno de los cantantes sigue trabajando en nueva música y promocionando sus más recientes lanzamientos, con los que esperan seguir siendo tendencia en redes sociales y en las diferentes plataformas streaming de música.

Por su parte, Karina García regresa a Colombia para continuar como panelista de 'Qué hay pa' dañar' en La casa de los famosos Colombia'.

