Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Luis Alfonso captó curioso suceso en el cielo y fans lo relacionan con Yeison Jiménez

Luis Alfonso grabó curioso suceso en el cielo durante grabación de video y fans lo catalogan como una señal divina.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luis Alfonso captó suceso en el cielo en video
Luis Alfonso no dejó pasar por desapercibido el suceso en el cielo. (Fotos Canal RCN y AFP: Giorgio Viera)

El cantante Luis Alfonso compartió en su cuenta de Instagram un curioso suceso que le pasó durante la grabación de un video musical.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el suceso que captó Luis Alfonso en grabación de video musical?

El artista payanense se encuentra trabajando en nueva música y por eso, ya empieza a grabar los videos oficiales de sus próximas composiciones.

Luis Alfonso decidió compartirles un adelanto de lo que prepara para las siguientes semanas para sus fanáticos, dejando un adelanto de la canción y video de "Así es nuestro amor".

Solamente les digo que este mes tenemos musiquita nueva pa' dedicarrrr…pa que se preparen.

Sin embargo, más allá del adelanto que encantó a sus fanáticos, lo que está empezando a llamar la atención fue un suceso en el cielo que quedó captado en cámara durante la grabación y que el mismo artista expuso y muchos internautas empiezan a asociar con el artistas fallecido, Yeison Jiménez.

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento
Luis Alfonso vivió curioso suceso en grabación de video musical. (Fotos del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Luis Alfonso al ver el suceso en el cielo que apareció en su video?

En el video compartido por Luis Alfonso el cantante se observa en una locación al aire libre en donde él va cantando en lo que parece ser un campamento de amigos.

Mientras el payanense va cantando por la locación y se observan las luces y cámaras que hay a su alrededor el cielo se iluminó por completo unos segundos.

Este suceso natural no pasó por desapercibido y el mismo Luis Alfonso dejó el comentario al respecto, mostrando su asombro y encanto.

Si vieron como alumbró de chimba el cielo?? Jajajja


Como era de esperarse este suceso ha empezado a ser el centro de conversación en redes sociales y en los comentarios, ya que para muchos ese suceso en el cielo no fue casualidad.

Algunos internautas lo catalogaron como una señal divina y hasta lo asociaron con Yeison Jiménez, asegurando que supuestamente se podría haber manifestado ante su cercanía y amistad con Luis Alfonso.

No obstante, otros, sin irse a lo más espiritual, consideran que se trataría de un fenómeno natural, posiblemente relacionado con cambios climáticos.

Hasta el momento Luis Alfonso no ha respondido si él también lo asoció a su colega Yeison Jiménez o simplemente lo dejó como una bonita coincidencia en su grabación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro Greeicy

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro

Kai, hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía cumplió cuatro años y Lina Tejeiro lo felicitó con tierno mensaje en sus redes.

Karol G deja por fuera a Medellín de su tour y desata reacciones Karol G

Karol G deja por fuera a Medellín de su tour mundial; esta es la razón

Karol G no incluyó a Medellín en su tour y su equipo explicó las razones que impiden presentarse en su ciudad natal

Así se veía Jessi Uribe en su adolescencia Jessi Uribe

Desempolvan foto de Jessi Uribe en su adolescencia y su aspecto físico sorprende

Tatiana Uribe, hermana del cantante sacó a la luz una foto de Jessi Uribe antes de sus procedimientos físicos.

Lo más superlike

La Blanquita se da un beso con un hombre. Talento nacional

La Blanquita causó furor al darse un beso con misterioso hombre; ¿cómo reaccionó Deiby Ruiz?

La Blanquita sorprendió con un beso que desató comentarios encontrados en redes sociales y puso la atención sobre Deiby Ruiz.

Tebi Bernal confesó que no quiso dañar el compromiso de Alexa Torrex: ¿qué confesó? La casa de los famosos

Tebi Bernal confesó que no quiso dañar el compromiso de Alexa Torrex: ¿dijo algo de Jhorman?

Fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia Viral

Fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia; así luce su diseño

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue? Talento internacional

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?

¿Qué beneficios tiene la acupuntura? Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene la acupuntura, práctica que realiza Isabella Ladera?