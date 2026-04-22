El cantante Luis Alfonso compartió en su cuenta de Instagram un curioso suceso que le pasó durante la grabación de un video musical.

¿Cuál fue el suceso que captó Luis Alfonso en grabación de video musical?

El artista payanense se encuentra trabajando en nueva música y por eso, ya empieza a grabar los videos oficiales de sus próximas composiciones.

Luis Alfonso decidió compartirles un adelanto de lo que prepara para las siguientes semanas para sus fanáticos, dejando un adelanto de la canción y video de "Así es nuestro amor".

Solamente les digo que este mes tenemos musiquita nueva pa' dedicarrrr…pa que se preparen.

Sin embargo, más allá del adelanto que encantó a sus fanáticos, lo que está empezando a llamar la atención fue un suceso en el cielo que quedó captado en cámara durante la grabación y que el mismo artista expuso y muchos internautas empiezan a asociar con el artistas fallecido, Yeison Jiménez.

Luis Alfonso vivió curioso suceso en grabación de video musical. (Fotos del Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Luis Alfonso al ver el suceso en el cielo que apareció en su video?

En el video compartido por Luis Alfonso el cantante se observa en una locación al aire libre en donde él va cantando en lo que parece ser un campamento de amigos.

Mientras el payanense va cantando por la locación y se observan las luces y cámaras que hay a su alrededor el cielo se iluminó por completo unos segundos.

Este suceso natural no pasó por desapercibido y el mismo Luis Alfonso dejó el comentario al respecto, mostrando su asombro y encanto.

Si vieron como alumbró de chimba el cielo?? Jajajja



Como era de esperarse este suceso ha empezado a ser el centro de conversación en redes sociales y en los comentarios, ya que para muchos ese suceso en el cielo no fue casualidad.

Algunos internautas lo catalogaron como una señal divina y hasta lo asociaron con Yeison Jiménez, asegurando que supuestamente se podría haber manifestado ante su cercanía y amistad con Luis Alfonso.

No obstante, otros, sin irse a lo más espiritual, consideran que se trataría de un fenómeno natural, posiblemente relacionado con cambios climáticos.

Hasta el momento Luis Alfonso no ha respondido si él también lo asoció a su colega Yeison Jiménez o simplemente lo dejó como una bonita coincidencia en su grabación.