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Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro

Kai, hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía cumplió cuatro años y Lina Tejeiro lo felicitó con tierno mensaje en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro
Kai, hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía está de cumpleaños. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Greeicy Rendón se ha convertido en uno de los más resonados al ser una reconocida cantante del género urbano quien ha demostrado su gran habilidad en el campo artístico.

Así también, sea destacado por compartir varios acontecimientos sobre su vida cotidiana al ser creadora de contenido y mantener informados a sus seguidores con respecto a lo que suele hacer a diario.

Con base en esto, Greeicy compartió una ráfaga de fotografías mediante sus redes sociales en la que anunció que está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras el cumpleaños de su hijo Kai.

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¿Cuál fue el especial mensaje que compartió Greeicy Rendón junto a su hijo Kai?

En las últimas horas, Greeicy Rendón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 23 millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“El tiempo pasa rápido y no hay manera de evitarlo. Quiero que no pase en vano, cuando pasen los años, quiero mirar atrás y sentir que entregue lo mejor de mí. Ser madre es hoy de las cosas que más encienden mi candela. Verlo crecer, redescubrir y disfrutar el mundo junto a él, es otra cosa. Es oro. “Los hijos son esa luz en el camino que nunca se apaga. Felices 4 años de tu existencia”, agregó Greeicy en la descripción de la publicación.

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En las fotografías se refleja que Greeicy está atravesando por un importante momento a nivel emocional por los cuatro años de Kai y, también, por la especial relación que ha demostrado tener con Mike Bahia, quien es un reconocido cantante colombiano.

¿Qué dijo Lina Tejeiro tras las emotivas fotografías de Greeicy por el cumpleaños de Kai?

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro
Así felicitó Lina Tejeiro a Kai por su cumpleaños. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Greeicy Rendón es la creadora de contenido digital Lina Tejeiro, quien es su mejor amiga.

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Por este motivo, Lina aprovechó la oportunidad para compartir su reacción ante el cumpleaños de Kai este 21 de abril, expresando las siguientes palabras mediante sus redes sociales, expresando lo siguiente:

“Ay no, ¿ya pasaron cuatro años? Feliz cumple al pintin que siga siendo el niño más feliz y que sus ojos nos sigan llenando de felicidad, agregó Lina Tejeiro en la descripción de la publicación.

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