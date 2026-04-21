En las últimas horas salieron a la luz nuevos detalles acerca de la vida de Josué Cubillos Gaviria, el presunto asesin* de Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales en un set de grabación en Bogotá el pasado 18 de abril.

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¿Qué nuevos detalles se conocieron de Josué Cubillos Gaviria, presunto asesin* de Nicolás Perdomo y Henry Alberto Benavides?

Un familiar de Josué Cubillos rompió el silencio recientemente y entregó a las autoridades su testimonio y la historia clínica de su primo.

El pariente de Cubillos habló acerca de la situación que atravesaba su familiar en los últimos días, sus problemas con sustancias y las conductas viol*ntas que empezó a demostrar desde años atrás.

Su agresión fue un impulso basado en su condición.

El primo de Cubillos se presentó al complejo judicial de Paloquemao a dar declaraciones, las cuales El Tiempo obtuvo y compartió, en estas reveló que Josue Cubillos era técnico en salud ocupacional y hasta tenía una certificación de inglés B2.

Ellos eran Henry Benavides Cárdenas y Nicolás Perdomo Corrales, las personas que fallecieron en medio de grabación. (Fotos Freepik)

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Primo de Josué Cubillos Gaviria reveló que había sido despedido días atrás por problemas con sustancias

Asimismo, reveló que su primo pasaba por una compleja situación en los últimos días luego que le despidieran de su trabajo debido a su aparente problema de c*nsumo de sustancias, lo cual al parecer le generó un cuadro psicótico y nervioso que lo obligaba a estar medicado.

Al parecer, esto lo hizo estas hospitalizado varias veces por crisis médicas y fue en estas que le diagnosticaron un trastorno esquizoafectivo.

Debía medicarse a diario, pero él nunca le tuvo disciplina al medicamento.

En video quedó captado el actuar del atacante a personas de producción. (Fotos Freepik)

¿Qué hacía Josué Cubillos Gaviria en el sitio del rodaje el día de la tragedia?

El primo de Cubillos aseguró que, él años atrás fue víctima de agresión*s físicas por parte de él y que en su momento las normalizó y catalogó como “leves” y sin importancia al ser su familiar.

Por otra parte, se conoció en la investigación que se adelanta hasta el momento que Cubillos ya tenía varias denuncias por parte de vecinos donde vivía.

Una de las más llamativas fue de un vecino que lo denunció tras recibir supuestas amen*zas de muert* luego que el joven al parecer lo señalara de hacerle supuestamente practicándole actos de brujer*a.

De igual forma, se conoció que Cubillos el día de la tragedia había asistido al Instituto Roosevelt buscando atención, pero al parecer, fue retirado del lugar luego de ponerse agresivo y entregar una cédula falsa.

Por el momento, las autoridades pertinentes siguen adelantando la investigación para esclarecer los hechos, y este testimonio será clave para la misma y para el proceso legal que enfrentan algunos miembros de la producción que salieron en defensa de Henry y Nicolás.