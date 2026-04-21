¡Luto en la música! Fallece icónico miembro de reconocida banda familiar

En las últimas horas, el mundo de la música internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido artista que hizo parte de una emblemática agrupación familiar.

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La noticia fue confirmada inicialmente por un portavoz a medios internacionales y posteriormente por su familia.

El deceso del músico ha generado múltiples reacciones entre seguidores y colegas, quienes destacan su trayectoria y el legado que deja en la industria.

¿Quién es el reconocido músico que falleció?

Se trata de Alan Osmond, cantante y miembro fundador de la agrupación The Osmonds.

Nacido el 22 de junio de 1949, Osmond inició su carrera artística desde muy joven junto a sus hermanos, cuando integraban el grupo conocido como The Osmond Brothers Boys' Quartet.

Con el paso del tiempo, la agrupación logró consolidarse como una de las más reconocidas dentro de la música pop y familiar en Estados Unidos.

Alan no solo fue parte del grupo, sino que también desempeñó un papel clave como líder, participando activamente en la dirección y desarrollo artístico de la banda.

Falleció Alan Osmond, icónico miembro de la banda The Osmonds (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Alan Osmond?

Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, se conoce que el artista llevaba varias décadas enfrentando problemas de salud.

Según información difundida por medios internacionales, Alan Osmond se retiró de los escenarios hace aproximadamente 40 años tras ser diagnosticado con esclerosis múltiple, condición que afectó su vida personal y profesional.

El músico falleció acompañado de su esposa, Suzanne Pinegar Osmond, y sus ocho hijos, quienes estuvieron a su lado en sus últimos momentos.

Uno de los mensajes más destacados tras su fallecimiento fue el de su hermano, Merrill Osmond, quien expresó su tristeza y recordó los últimos momentos que compartieron.

En sus declaraciones, indicó que tuvo la oportunidad de estar con Alan poco antes de su muerte, en un encuentro privado en el que pudieron conversar y despedirse.

También destacó que su hermano fue un artista talentoso, una persona de fe y alguien que impactó positivamente la vida de muchas personas.

A través de sus redes sociales, Merrill compartió un mensaje más extenso en el que recordó una conversación reciente con Alan, resaltando su fortaleza a pesar de las dificultades de salud y su deseo de que algunos de sus proyectos fueran recordados.

Además, mencionó que su hermano vivió con propósito y dedicación, especialmente hacia su familia y sus creencias, y que su legado va más allá de su carrera artística.

La noticia de su fallecimiento ha generado mensajes de condolencias por parte de seguidores, quienes recuerdan su aporte a la música y su trayectoria junto a The Osmonds.