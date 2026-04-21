Familiar de víctima de tragedia en set de grabación rompió el silencio: reveló nuevos detalles

Una tragedia ocurrida durante las grabaciones en Bogotá ha generado fuerte impacto en todo el país. Dos integrantes del equipo de producción fallecieron luego de un ataque a traición sin razón alguna.

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¿Qué dijo familiar de una de las víctimas de tragedia en set de grabación?

Las dos víctimas de este hecho fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de 45 años y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, asistente de producción de 18 años, quienes cumplían con sus labores cuando les arrebataron la vida.

Tras esta tragedia se realizó una velatón en la localidad de Teusaquillo en la que participaron familiares, amigos, colegas del gremio audiovisual y personas para rendir un homenaje a Henry y Nicolás.

En medio de esta actividad, una prima de Henry Benavides Cárdenas, se pronunció ante medios nacionales y expresó su dolor ante lo sucedidos, dejando claro en primer lugar el problema de seguridad que asecha al país.

En realidad, en este país nos hace falta mucha seguridad, la que realmente todos necesitamos.

La mujer en sus declaraciones también habló del amor que tenía su primo por su trabajo asegurando que se había esforzado demasiado por lograr ese trabajo, y que curiosamente en esa labor que amaba tanto perdió la vida.

“Como en el caso de mi primo, que luchó por un trabajo. Él luchó para estar en este trabajo, para que, trabajando honestamente, le arrebataran la vida. Pedimos seguridad”.

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¿Qué nuevos detalles se conocen de la tragedia en set de grabación en Bogotá?

De acuerdo con la información recopilada y declaraciones de las autoridades competentes, el hecho ocurrió hacia las 3:00 p.m. del 18 de abril cuando un hombre identificado como Josué Cubillos García pasaba por el lugar y sin mediar palabra atacó por la espalda con arm* blanca a Henry Alberto Benavides Cárdenas.

En los videos de las cámaras de seguridad del lugar se evidencia a Henry afuera de la locación fumando un cigarrillo y conversando con una compañera cuando Josué lo atacó y le causó una herida en el cuello que le provocó la muerte minutos después.

En video quedó captado el actuar del atacante a personas de producción. (Fotos Freepik)

Este inesperado ataque hizo que otros miembros de la producción reaccionaran de inmediato para lograr defender a su compañero, fue allí donde Nicolás Perdomo fue herido de gravedad y también falleció en el lugar de los hechos.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de este hecho que ha generado gran impacto y dolor a nivel nacional.

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¿Qué famosos han reaccionado a la tragedia en set de grabación en Bogotá?

Han sido varias las celebridades que se han pronunciado ante el trágico suceso en este rodaje en Bogotá de famosa serie internacional.

Carmen Villalobos, Jorge Enrique Abello, Carolina Gaitán, Manuela González, entre otros actores, han expresado su dolor y rechazo a este hecho que apagó la luz de dos personas que cumplían con su labor.

Asimismo, gremios audiovisuales y diferentes organizaciones se han pronunciado para darle una voz de alientos a los seres queridos de Henry y Nicolás.