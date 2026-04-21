Marlon Solórzano rompe el silencio sobre Alexa y Tebi: "antes lo han sabido llevar"

La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar por los romances y “shippeos” que se han formado dentro de la competencia.

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Mientras las relaciones avanzan dentro de la casa, fuera de ella varios exparticipantes han dado su opinión sobre lo que está ocurriendo.

Uno de ellos fue Marlon Solórzano, quien es cercano a los involucrados y decidió pronunciarse.

Marlon Solórzano se pronuncia sobre Alexa, Tebi y Jhorman en medio de la polémica (Foto Canal RCN)

¿Qué opinó Marlon Solórzano sobre Alexa y Tebi?

Marlon explicó que la situación es compleja para él, ya que mantiene una relación cercana con todos los involucrados: Alexa, Tebi y Jhorman Toloza.

Por esta razón, aseguró que no le resulta fácil tomar una postura o inclinarse por alguna de las partes.

El exparticipante comenzó refiriéndose a Jhorman, señalando que debe ser difícil para él enfrentar la presión externa, incluyendo la opinión del público y las diferencias con la familia de Alexa.

También mencionó que no es fácil ver cómo la persona con la que se tiene una relación empieza a desarrollar sentimientos por alguien más dentro del reality.

Sobre Alexa, Marlon indicó que ella vive una realidad distinta dentro de la competencia, ya que no tiene acceso a lo que ocurre afuera. Según explicó, en ese contexto se han generado sentimientos hacia Tebi.

En cuanto a Tebi, comentó que también se encuentra en una posición complicada, debido a que tenía una relación fuera del programa. En ese sentido, señaló que ambos han tenido que manejar una situación emocional compleja.

“Antes la han sabido llevar”, expresó Marlon, destacando la forma en la que han manejado la situación hasta ahora.

¿Qué está sucediendo entre Alexa y Tebi?

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En las últimas semanas, Alexa Torrex y Tebi Bernal han mostrado un acercamiento dentro del programa, lo que ha generado comentarios entre los seguidores del reality.

Aunque ambos han mantenido una actitud respetuosa, la situación ha evolucionado. Alexa tomó la decisión de terminar su compromiso dentro de la competencia, buscando evitar comentarios hacia Jhorman Toloza.

Por su parte, Alejandra, pareja de Tebi fuera del reality, señaló que la relación habría llegado a su fin tras lo que observó en el programa.

En una de las galas más recientes, Sofía Jaramillo ingresó nuevamente a la casa para hablar con los participantes. Durante su intervención, le dijo a Tebi que tenía “luz verde” para actuar según sus sentimientos.

Tras ese momento, Tebi reaccionó emocionalmente y rompió en llanto, lo que fue interpretado por muchos como una confirmación de que entendió la situación que atraviesa fuera del reality.

La relación entre Tebi y Alexa sigue siendo tema de conversación tanto dentro como fuera del programa, mientras continúan desarrollándose los hechos en la competencia.