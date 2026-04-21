Emiro habla sin filtro sobre la eliminación de Karola en La casa de los famosos: "se descontroló"

La salida de Karola de La casa de los famosos Colombia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.

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Su eliminación marcó un punto clave en la competencia, al tratarse de la primera votación en negativo aplicada como castigo por el comportamiento de los participantes.

Tras lo ocurrido, su mejor amigo, Emiro Navarro, decidió pronunciarse y dar su opinión sobre la salida de la cartagenera.

Emiro Navarro opina de Karola tras su salida y desata reacciones (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre la salida de Karola de La casa de los famosos?

En una entrevista con Carlos Claro durante los Premios India Catalina, Emiro Navarro habló abiertamente sobre lo sucedido con su amiga dentro del reality.

El creador de contenido aseguró que Karola “se descontroló” durante su paso por la competencia y que, en varias ocasiones, no siguió los consejos que él le había dado antes de ingresar. Según explicó, ella tomó sus propias decisiones dentro del juego.

A pesar de esto, Emiro dejó claro que entiende su comportamiento, ya que él mismo vivió una experiencia similar en su temporada.

“Uno allá hace lo que le da la gana”, comentó, haciendo referencia a la dinámica del programa y a la presión que se vive dentro de la casa.

Además, agregó que los participantes deben mostrarse tal como son, ya que considera que el público los apoya por su autenticidad y no por aparentar algo diferente.

Emiro también reiteró que, a pesar de lo ocurrido, sigue apoyando a Karola. Aseguró que la recibió tras su salida, que la quiere y que se siente orgulloso de que haya cumplido el sueño de participar en el reality.

Finalmente, expresó que confía en que vendrán nuevas oportunidades para ella, tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Qué premio ganó Emiro Navarro en los Premios India Catalina?

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Durante la misma jornada, Emiro Navarro fue uno de los ganadores de la noche en los Premios India Catalina.

El creador de contenido recibió el reconocimiento a Mejor Creador de Contenido Digital, consolidando su crecimiento tras su paso por el reality.

Al recibir el premio, Emiro agradeció a Colombia, a su familia, al Canal RCN y al equipo de La casa de los famosos Colombia.

También dedicó unas palabras a quienes no creyeron en él, señalando que ese logro también hacía parte de ese proceso.

El creador cerró con un mensaje dirigido a otros creadores de contenido, invitándolos a no rendirse y a seguir trabajando por sus sueños.