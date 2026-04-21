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Emiro Navarro sorprende al decir quién ganaría La casa de los famosos

Emiro Navarro reveló quién cree que ganará La casa de los famosos Colombia tras la salida de Karola del reality

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Emiro Navarro destapa quién ganaría La casa de los famosos Colombia
Emiro Navarro destapa quién ganaría La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

Con el top 9 ya definido, la recta final de La casa de los famosos Colombia está cada vez más cerca. La expectativa por conocer al ganador de esta tercera edición sigue creciendo entre los seguidores del programa.

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En medio de este panorama, Emiro Navarro, finalista de la segunda temporada, compartió su opinión sobre quién podría quedarse con el título.

¿Quién ganará La casa de los famosos Colombia según Emiro Navarro?

En una entrevista con Carlos Claro, Emiro habló sobre sus impresiones de esta temporada y se refirió a los participantes que siguen en competencia.

Inicialmente, el creador de contenido dejó claro que su principal apuesta era Karola, quien recientemente salió del programa. Tras su eliminación, Emiro confesó entre risas que, desde el corazón, no quería que ninguno ganara.

Sin embargo, al analizar el juego, señaló a Alejandro Estrada como el participante que más se perfila para quedarse con el premio. Según explicó, es un concursante que le gusta, que tiene estrategia y que logra “engatusar” al público.

Emiro Navarro sorprende al decir quién ganaría La casa de los famosos
Emiro Navarro confesó que Alejandro Estrada podría ganar La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Además, comentó que tiene una forma de enganchar a la audiencia, lo que podría jugar a su favor en la etapa final del reality.

Alejandro Estrada ha sido uno de los participantes más destacados en las últimas semanas, obteniendo altos porcentajes de votación y consolidando una base de apoyo sólida entre los televidentes.

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¿Quiénes quedan en competencia en La casa de los famosos Colombia?

Con la reciente salida de Juancho, el grupo quedó reducido a nueve participantes que continúan en la lucha por el título. De ellos, solo cuatro llegarán a la final y uno será el ganador de esta edición.

Los concursantes que siguen en competencia son: Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Juanda Caribe, Aura Cristina, Valentino, Beba, Mariana Zapata y Campanita.

La competencia entra en su fase decisiva y cada voto será clave para definir quién se llevará el premio.

Por ahora, las apuestas comienzan a tomar fuerza tanto dentro como fuera del reality, mientras los seguidores del programa se preparan para una final que promete seguir dando de qué hablar.

Top 9 de La casa de los famosos
Estos son los nueve participantes que siguen en competencia. (Foto Canal RCN)
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