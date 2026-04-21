Eidevin reveló si siente rencor o no por Alejandro Estrada tras su expulsión de La casa de los famosos

Eidevin López confesó si siente rencor o no por Alejandro Estrada tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin López asegura que su carrera no depende de sus conflictos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Eidevin siente rencor por Alejandro Estrada tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3?

El exparticipante salió hace dos semanas, pero desde entonces ha estado recorriendo los medios de comunicación contando su experiencia y respondiendo las inquietudes de los televidentes.

El costeño habló del momento que está viviendo luego de su salida del programa, diciendo que no se arrepiente de nada y que ahora está dedicado a aprovechar su presente y dejar atrás lo sucedido con Alejandro.

López aseguró que no tiene ningún sentimiento hacia Estrada y que, si en algún momento coinciden en algún programa o producción, lo tratará con respeto y de forma profesional.

Reconoció que Alejandro es un actor con trayectoria y que las diferencias vividas en un formato de convivencia no pueden afectar su proyección laboral.

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Para Eidevin, este es apenas el inicio de su carrera y no piensa dejarse opacar por un error. Aunque su expulsión generó debate entre los seguidores del programa, él considera que cada experiencia suma y que lo importante es seguir adelante.

Los internautas reaccionaron a sus palabras señalando que, en realidad, quien debería estar molesto es Alejandro, pues fue él quien recibió provocaciones y faltas de respeto directas.

Para muchos, Eidevin aún no ha aceptado que fue su comportamiento el que lo llevó a quedar fuera del reality.

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¿Eidevin y Karola ya se reencontraron tras sus salidas de La casa de los famosos Colombia 3?

Fuera de la casa, Eidevin ya se encontró con Karola, pero ninguno de los dos ha confirmado si su vínculo continúa o si todo fue un romance pasajero dentro del programa.

La expectativa de los seguidores se mantiene, pues la pareja fue una de las más comentadas durante su participación.

Mientras tanto, Eidevin se concentra en aprovechar la visibilidad que le dio el reality y en abrirse camino en el medio artístico.

La experiencia en La casa de los famosos le dejó aprendizajes sobre convivencia, tolerancia y resiliencia, aspectos que ahora quiere aplicar en su vida personal y profesional.