En medio de su embarazo, Isabella Ladera ha compartido detalles sobre una práctica que ha incorporado en su rutina y que ha despertado interés entre sus seguidores.

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¿Qué ha dicho Isabella Ladera de la acupuntura?

Isabella Ladera mencionó en sus redes sociales que ha recurrido a la acupuntura como parte de las alternativas para manejar molestias físicas durante su embarazo. Según explicó, tras probar diferentes opciones, esta ha sido una de las prácticas que le ha generado alivio.

La influencer señaló que ha estado enfrentando dolores en la espalda y otros malestares, por lo que decidió explorar métodos distintos para sobrellevarlos. En ese contexto, aseguró que la acupuntura ha tenido un efecto positivo en su caso.

Isabella Ladera presenta fuertes dolores de espalda / (Foto de AFP)

Sus declaraciones generaron conversación entre internautas, quienes compartieron experiencias similares o expresaron curiosidad por esta técnica. Algunos usuarios afirmaron que también han acudido a este tipo de tratamientos en distintas etapas de su vida.

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¿Qué beneficios tiene la acupuntura?

La acupuntura es utilizada en diferentes contextos como una alternativa para aliviar molestias físicas y promover el bienestar general. Entre sus posibles beneficios, se encuentra la reducción del dolor, especialmente en zonas como la espalda, el cuello y las articulaciones.

Estos son los beneficios de la acupuntura / (Foto de Freepik)

También se ha relacionado con la disminución del estrés y la tensión, así como con la mejora en la calidad del sueño. En algunos casos, se utiliza como complemento para manejar síntomas como náuseas o dolores de cabeza.

Especialistas en esta práctica indican que su objetivo es estimular puntos específicos del cuerpo para favorecer el equilibrio de funciones. Sin embargo, recomiendan que sea realizada por profesionales y que, en casos como el embarazo, se consulte con personal médico.

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¿De dónde viene la acupuntura?

La acupuntura tiene su origen en la medicina tradicional china, con una historia que se remonta a miles de años. Esta técnica se basa en la idea de que el cuerpo tiene canales de energía que pueden influir en su funcionamiento.

Este es el origen de la acupuntura / (Foto de Freepik)

A través de la inserción de agujas delgadas en puntos específicos, se busca regular ese flujo energético. Con el tiempo, esta práctica se ha expandido a diferentes partes del mundo y ha sido incorporada como una alternativa complementaria en distintos tratamientos.

Actualmente, la acupuntura es utilizada en diversos contextos de salud y bienestar, y continúa siendo objeto de estudio para comprender sus efectos en el cuerpo humano.