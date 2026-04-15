En los últimos años, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras un deporte que ha sido puesto en práctica por parte de varias personas en Colombia.

Ese deporte es el running, cuyo deporte se destaca por los largos recorridos que realizan las personas al momento de correr a pie varios kilómetros en donde demuestran su respectivo proceso físico.

Con base en esto, una gran cantidad de navegantes han compartido mediante sus redes sociales los beneficios que tiene este deporte para tener un buen estado físico.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Por qué el running es un deporte que se ha convertido en tendencia en Colombia?

Es clave mencionar que el running no solamente ha tenido una gran acogida en Colombia, sino que también, en distintas partes del mundo, pues, una gran variedad de internautas ha compartido mediante las distintas plataformas digitales que se ha convertido como un nuevo estilo de vida.

El rnning se ha puesto de moda en Colombia. | Foto: Freepik

Así también, una gran variedad de personas ha demostrado mediante sus redes sociales que este deporte se ha convertido en uno de sus principales hábitos tras compartir varios detalles al respecto.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman lanzó fuerte comentario luego de que Alexa y Tebi se sinceraran sobre lo que sienten

Con base en esto, en Colombia se ha realizado una gran variedad de maratones y recorridos en el que las personas pueden participar en los respectivos recorridos.

En varias de las maratones que se han realizado en el país se ha visto reflejado que realizan diferentes recorridos, entre esos están: 5, 10, 15 o más de 20 kilómetros.

¿Qué beneficios tiene para la salud entrenar el running?

Según lo dice la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se ha visto reflejado que una gran cantidad de personas ha tenido la oportunidad de practicar este importante deporte, el cual ha generado una gran variedad de opiniones sobre los beneficios que tiene practicar el running y son los siguientes:

Beneficios que tiene el running. | Foto: Freepik