Running en Colombia: ¿por qué este deporte se ha puesto de moda y qué beneficios tiene?
El running es un deporte que se ha puesto de moda en Colombia y te explicamos los beneficios que tiene para la salud.
En los últimos años, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras un deporte que ha sido puesto en práctica por parte de varias personas en Colombia.
Ese deporte es el running, cuyo deporte se destaca por los largos recorridos que realizan las personas al momento de correr a pie varios kilómetros en donde demuestran su respectivo proceso físico.
Con base en esto, una gran cantidad de navegantes han compartido mediante sus redes sociales los beneficios que tiene este deporte para tener un buen estado físico.
¿Por qué el running es un deporte que se ha convertido en tendencia en Colombia?
Es clave mencionar que el running no solamente ha tenido una gran acogida en Colombia, sino que también, en distintas partes del mundo, pues, una gran variedad de internautas ha compartido mediante las distintas plataformas digitales que se ha convertido como un nuevo estilo de vida.
Así también, una gran variedad de personas ha demostrado mediante sus redes sociales que este deporte se ha convertido en uno de sus principales hábitos tras compartir varios detalles al respecto.
Con base en esto, en Colombia se ha realizado una gran variedad de maratones y recorridos en el que las personas pueden participar en los respectivos recorridos.
En varias de las maratones que se han realizado en el país se ha visto reflejado que realizan diferentes recorridos, entre esos están: 5, 10, 15 o más de 20 kilómetros.
¿Qué beneficios tiene para la salud entrenar el running?
Según lo dice la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se ha visto reflejado que una gran cantidad de personas ha tenido la oportunidad de practicar este importante deporte, el cual ha generado una gran variedad de opiniones sobre los beneficios que tiene practicar el running y son los siguientes:
- Regular el peso: es clave mencionar que uno de los factores que en algunas ocasiones genera repercusiones para algunas personas, se trata acerca del peso en el que se encuentran. Por este motivo, este deporte ayuda para quemar calorías y tener un mejor balance en cuanto a las actividades que se realizan en la vida cotidiana.
- Prevenir enfermedades: se ha visto reflejado que realizar este deporte ayuda a que las personas eviten contraer algunas enfermedades, tal como lo han expresado expertos en salud y la IA.
- Ayuda a la salud emocional: en muchas ocasiones, las personas evitan realizar actividad física por sus respectivas rutinas diarias. Sin embargo, expertos en salud han mostrado que varios de los beneficios que tiene el running se trata acerca de la tranquilidad que tiene practicar este deporte.