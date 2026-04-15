La tensión dentro de La casa de los famosos Colombia continúa en aumento, especialmente ahora que las alianzas comienzan a fracturarse en la recta final del programa.

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Esta vez, el foco está en la ruptura de una de las amistades que parecía más sólidas desde el inicio: la de Beba y Mariana Zapata.

Tras una fuerte discusión entre ambas, Beba sorprendió en redes sociales al compararse con una situación vivida por Karina García en la segunda temporada del reality, lo que generó aún más conversación entre los seguidores del programa.

Beba se compara con Karina García tras pelea con Mariana: "así les pagan" (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Beba sobre Karina García?

La barranquillera utilizó sus redes sociales para repostear una publicación hecha por una fanpage de Karina García, en la que se hacía un paralelo entre ambas situaciones.

El contenido llevaba el mensaje: “Las amigas más leales y así les pagan”, acompañado de clips que mostraban momentos clave de la segunda temporada, cuando Karina fue señalada por sus compañeras, especialmente por Yina Calderón, quien la acusó de pensar solo en ella misma antes de que se rompiera el grupo conocido como “las chicas fuego”.

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La comparación también incluía escenas recientes de esta temporada, en las que Mariana conversaba con Valentino y expresaba su molestia con Beba, asegurando que estaba cansada de sus actitudes y de los constantes conflictos.

Lo que más llamó la atención fue que, en ese momento, Beba se encontraba escuchando la conversación desde el pasillo, lo que intensificó su reacción emocional.

El video también mostraba a ambas, Karina en su momento y ahora Beba, visiblemente afectadas y llorando tras sentirse excluidas por personas que consideraban cercanas dentro del juego.

¿Qué sucedió entre Beba y Mariana Zapata?

El conflicto entre ambas comenzó durante la prueba de presupuesto, cuando Mariana le pidió a Beba que bajara el tono de voz y controlara su actitud, argumentando que varios compañeros estaban incómodos con su comportamiento.

Este llamado de atención no fue bien recibido por Beba, quien lo interpretó como un “regaño”, lo que provocó una discusión inmediata.

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La situación escaló cuando Beba escuchó a Mariana hablar con Valentino, afirmando que todo con ella se convertía en problema, que estaba cansada de la convivencia y que no era necesario mantener una amistad dentro del reality.

Además, Mariana expresó que no quería seguir compartiendo habitación con Beba debido a lo que describió como “malas energías”.

Ante estas palabras, Beba no pudo contener las lágrimas. La participante se mostró profundamente afectada, recogió sus cosas del cuarto del líder y dejó en evidencia la ruptura de una relación que, hasta hace poco, parecía inquebrantable dentro de la competencia.