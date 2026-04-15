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Beba tildó de "fría y cruel" a Mariana Zapata tras fuertes comentarios en su contra: "estoy impactada"

Beba se desahogó con Valentino Lázaro y se mostró decepcionada por el comportamiento de Mariana Zapata.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba de la Cruz y Mariana Zapara en La casa de los famosos Colombia.
Beba se desahogó con Valentino tras escuchar palabras de Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Lo que empezó como una simple diferencias entre Mariana Zapata y Valerie de la Cruz, terminó convirtiéndose en una discusión que puso a tambalear la amistad de ambas participantes, esto luego de que la misma Beba espiara una conversación en la que escuchó a Mariana expresándose de manera negativa de ella.

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¿Por qué Beba y Mariana discutieron en La casa de los famosos Colombia?

A raíz de las fuertes acusaciones que recibió en su contra, Beba acudió a Valentino Lázaro en busca de poder desahogarse y expresar su sentir frente a lo sucedido, situación que la llevó a romper en llanto y mostrarse afectada por la actitud que tomó su compañera, más aun cuando habían logrado consolidar una amistad dentro de la casa.

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"Está hastiada, tú sabes lo que es estar hastiada de una persona, Valentino es que no puedo ni repetir, no me entra, estoy impactada, y tú no entiendes el dolor que estoy sintiendo ni la decepción tan grande que yo tengo en este momento", señaló la barranquillera.

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¿Qué dijo Beba sobre Mariana tras escuchar fuertes señalamientos en su contra en La casa de los famosos Colombia?

Además de quebrarse frente a Valentino, la participante aseguró sentirse impresionada por lo "fría y cruel" que puede llegar a ser la antioqueña, incluso señaló que no entiende cómo no pudo darse cuenta antes de este tipo de comportamientos.

Beba de la Cruz y Mariana Zapara en La casa de los famosos Colombia.
Beba rompió en llanto tras escuchar a Mariana hablar en su contra. Foto | Canal RCN.

Así mismo, insistió en que no comprende cómo pudo salir de la boca de la antioqueña que, sus ojos, su energía y su mirada le daban miedo.

"Solamente estaba esperando que dijera que me largara del cuarto para ir a coger mis cosas y salir de ahí", agregó la joven durante la conversación.

Frente a la decepción que le produjo oír las palabra de a quien consideraba su amiga, Beba manifestó con evidente tristeza que no quería saber nada de nadie, ni hablar con nadie, ni participar en las pruebas, pues enterarse de este modo fue casi una traición.

Beba de la Cruz y Mariana Zapara en La casa de los famosos Colombia.
Beba se quebró con Valentino tras discusión con Mariana. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Valentino, quien ha sido cercano a las dos participantes, le hizo saber a Beba que tiene todo su apoyo y compañía, y aunque no se mostró del lado de ninguna, le insistió en que no la dejará sola en ningún momento.

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