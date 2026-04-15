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Alejandro Estrada está siendo involucrado en un nuevo shippeo en La casa de los famosos: ¿con quién?

Alejandro Estrada sigue dando de qué hablar en La casa de los famosos Colombia al estar muy cercano con uno de sus compañeros.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El acercamiento de Alejandro Estrada y Valentino
La cercanía de Alejandro Estrada con uno de sus compañeros. (Foto: Canal RCN)

En la semana trece de La casa de los famosos Colombia 2026 se vivieron varios momentos bastante incómodos durante la convivencia, pues el jefe tuvo que tomar decisiones drásticas ante el mal comportamiento de los participantes.

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Por un lado, Eidevin López y Alejandro Estrada tuvieron un desencuentro en el cuál, ambos cruzaron los límites de respeto, rompiendo las reglas del jefe, por lo que él decidió que Colombia eligiera el futuro de los participantes en la competencia.

Por eso, Eidevin fue expulsado y esto generó caos en el ambiente, pues Karola Alcendra se exaltó tanto y otros famosos tuvieron comportamientos cuestionables que, el jefe quiso que todos fueran a placa y que la dinámica de votación fuera en negativo.

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Como resultado, Karola fue la eliminada de la competencia el pasado domingo 12 de abril y tras su salida, las discusiones no se acabaron, sin embargo, están naciendo nuevos acercamientos.

¿Cuál es la nueva cercanía que está generando Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En las redes sociales no ha podido pasar desapercibido la cercanía entre Alejandro Estrada y Valentino Lázaro, pues ya han pasado días en los que se han hablado muy bien, cosa que no pasaba antes, por lo menos ya sostienen una conversación.

La cercanía de Alejandro Estrada con uno de sus compañeros.
La buena relación entre Valentino y Alejandro Estrada (Foto: Canal RCN)

Precisamente, aprovechando que Valentino está en el cuarto Tormenta, han dedicado más tiempo para tener charlas de cualquier tema y esa sana convivencia le ha gustado a los televidentes y seguidores del programa.

De hecho, durante el brunch del pasado domingo, Alejandro destacó lo buen jugador que es Lázaro y reveló que ha aprendido de él.

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¿Por qué están shippeando a Alejandro Estrada y Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Por medio de la cuenta oficial de Instagram de Alejandro Estrada, publicaron un video recopilando uno de los momentos más graciosos que ha tenido el actor con Valentino, pues el joven recostó su cabeza sobre el hombro de su compañero y él reaccionó con risa.

La buena relación entre Valentino y Alejandro Estrada
El acercamiento de Alejandro Estrada y Valentino (Foto: Canal RCN)

Pues tocaron el tema de la vez que discutieron muy cercanos y, de hecho, recrearon el momento, por lo que el influenciador se sentó sobre él, sorprendiendo a sus compañeros quienes son duraron en abrir los ojos.

Esto generó comentarios entre los famosos, quienes dijeron que por eso Valentino no se quería ir de Tormenta y hasta Tebi le reclamó porque “ahora son amigos”, mencionando que a ninguno de los dos les molesta la cercanía.

Pero claro, su buena relación de ahora, hace que puedan molestar con respecto a cualquier tema, pues a ninguno de los dos les molesta.

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