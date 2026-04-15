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Karola hizo fuerte confesión sobre ser jefe de campaña de Alejandro Estrada: ¿quiere que gane?

Karola Alcendra habló de Alejandro estrada y sorprendió al revelar si sería su jefe de campaña en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La confesión de Karola sobre Alejandro
Karola sorprende al hablar de su apoyo a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 12 de abril, Karola Alcendra fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, pues a través de votos en negativo, los televidentes y seguidores del programa decidieron de destino de la exparticipante.

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Durante la semana trece de la competencia, se estaba viviendo un ambiente muy difícil entre los famosos, por lo que el jefe los castigó a todos y los envió a placa, siendo esta la primera vez que toda la casa está nominada.

E esa misma semana, justo tres días antes de la eliminación de Karola, Eidevin López fue expulsado tras cruzar los límites con Alejandro Estrada.

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Tras esta decisión que tomó Colombia, la influenciadora tomó una actitud rebelde, lo que le habría costado su salida de la competencia, pero eso, ella lo sabe, ya que dijo que se quería ir.

¿Qué ha dicho Karola Alcendra tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Karola Alcendra ha hablado abiertamente de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, revelando que se quería ir de la competencia porque estaba cansada y porque estaba sintiendo mucha presión.

Karola sorprende al hablar de su apoyo a Alejandro Estrada
Karola Alcendra hizo fuerte confesión sobre apoyar a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Además, dijo que era mejor salir antes de que no tuviera un comportamiento adecuado en la competencia.

Así mismo, la exparticipante habló de Alejandro Estrada, confesando que, sí sería su jefe de campaña en el caso de que él llegue a la final. De acuerdo, con sus palabras, Karola reveló que solo si él la llama y lo haría para que él gane.

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Sin duda, su respuesta sorprendió, pero ella ya había dejado claro que su juego terminó y que lo que vivió en el reality, se queda ahí.

¿Cuáles han sido las reacciones tras la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?

Karola Alcendra hizo fuerte confesión sobre apoyar a Alejandro Estrada
La confesión de Karola sobre Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Al despedirse de la competencia, Karola dejó claro en su última conexión que le deseaba lo mejor a sus excompañeros y que no se llevará nada de la casa para afuera o se lo tomaría personal, generando reacciones de tregua entre los famosos.

Pero, aunque se creyó que el ambiente cambiaría tras su eliminación, la convivencia en la competencia sigue siendo muy difícil ya que se siguen viviendo discusiones y diferencias en incluso entre participantes que son amigos.

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