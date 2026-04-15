Valentino Lázaro mostró su descontento con su disfraz de Halloween en La casa de los famosos

Valentino Lázaro se quejó por el disfraz que le dieron en la celebración de Halloween de La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro mostró su inconformidad con su disfraz de sapo en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿De qué se disfrazó Valentino Lázaro en la celebración de Halloween de La casa de los famosos Colombia 3?

El creador de contenido mostró su tristeza e inconformidad por el personaje que le tocó en esta importante fecha.

Mientras sus compañeros fueron disfrazados de brujas, dulces, marineros, zares y hasta ángeles, a Valentino le tocó meterse en la piel de un sapo.

El bumangués dijo que uno de los detalles que más le gustaba de esta celebración era poder ser s3xy y mostrar su figura.

Lázaro expresó que se siente muy tapado y acalorado y que ese disfraz es un mensaje que le quieren mandar al catalogarlo como el “sapo” de la competencia.

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¿Cómo ha estado la convivencia tras la eliminación de Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Los famosos se disfrazaron, compartieron un rato ameno y además aprovecharon la oportunidad para realizar una actividad en la que debían imitar a sus compañeros.

Luego de la eliminación de Karola, el ambiente ha estado más tranquilo entre los habitantes, quienes se ven compartiendo más actividades y espacios dentro de la casa.

Esto dejó en evidencia que Karola no solo era una de las participantes más conflictivas, sino también una de las personalidades que mantenía fragmentado el grupo.

Incluso después de la función de cine, los famosos siguen teniendo una convivencia más sana, a excepción de Mariana Zapata y Beba, que permanecen distanciadas tras un fuerte conflicto en la prueba de presupuesto.

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El enfrentamiento fue tan intenso que Beba decidió abandonar el cuarto del poder que compartía con la paisa, líder de la semana.

Esta percepción lo incomodó aún más, pues considera que Halloween es una fecha para divertirse y mostrar otra faceta, no para reforzar etiquetas dentro de la competencia.

Aunque el disfraz no fue de su agrado, su buena actitud en las actividades permitió que se integrara y compartiera con sus compañeros.

La celebración de Halloween dejó claro que, más allá de los disfraces, lo que realmente pesa en la casa son las relaciones y la manera en que cada famoso enfrenta las pruebas y las tensiones del día a día.