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Reencuentro de Karola y Eidevin, uno de los más esperados por sus fans tras La casa de los famosos

El reencuentro entre Karola y Eidevin tras su paso por La casa de los famosos genera gran expectativa entre los fanáticos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Reencuentro de Karola y Eidevin
Reencuentro de Karola y Eidevin. (Foto Canal RCN).

El esperado reencuentro entre Karola y Eidevin se ha convertido en uno de los momentos más esperados por sus fanáticos tras su paso por La casa de los famosos Colombia. Ambos podrían volver a coincidir fuera de la competencia más pronto de lo esperado, lo que ha despertado gran expectativa sobre cómo será su interacción.

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¿Eidevin y Karola se reencontraron tras ser eliminados de La casa de los famosos Colombia?

La gala del pasado domingo 12 de abril estuvo marcada por uno de los momentos más históricos de La casa de los famosos Colombia, ya que todos los participantes, sin excepción, estuvieron en riesgo de eliminación por orden de El Jefe, tras los sucesos desencadenados por la expulsión de Eidevin.

Eidevin reacciona a la eliminación de Karola de La casa de los famosos: video
Eidevin reacciona a la eliminación de Karola de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

A raíz de esto, se conoció que la nueva eliminada de la competencia fue Karola, pareja de Eidevin, tras obtener la mayor cantidad de votos en negativo por parte del público. Este hecho generó gran expectativa entre los internautas, quienes esperan ver cómo será el reencuentro de ambas personalidades, algo que han dejado en evidencia en redes sociales.

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En una reciente publicación de Eidevin, en la que aparece desde la cama abrazando un osito de peluche para dar los buenos días a sus seguidores, varios usuarios aprovecharon para pedirle que se reencontrara con Karola lo antes posible: “Queremos ver el reencuentro”, “Ve a buscar a tu mujer, mi amor”, “Queremos ver el reencuentro con Karola”, fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, queda claro que los participantes aún no se han visto en persona tras la reciente eliminación de Karola, lo que sigue generando gran expectativa y convierte este encuentro en uno de los más esperados de la temporada.

¿Cómo fueron las eliminaciones de Eidevin y Karola de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia el pasado jueves 9 de abril, luego de que El Jefe pusiera tanto su destino como el de Alejandro Estrada en manos del público. Esto ocurrió tras un fuerte enfrentamiento entre ambos participantes que terminó en agr3s10n.

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Tras varias horas de votaciones habilitadas, se dio a conocer que el público decidió la expulsión de Eidevin, dejando a Alejandro en competencia. En cuanto a Karola, fue eliminada durante la jornada de voto en negativo, al obtener la mayor cantidad de votos por parte del público.

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?
Karola dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)
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