Luego de una semana cargada de tensiones y marcada por la implementación del voto negativo para definir al nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, se conoció que Karola fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos en contra. La decisión desató todo tipo de reacciones en redes sociales, pero la que más llamó la atención fue la de Eidevin, quien fue expulsado de la competencia hace pocos días.

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¿Cuál fue el porcentaje que obtuvo Karola y por el que quedó eliminada de la competencia?

Una vez se dio a conocer que Eidevin había sido expulsado de La casa de los famosos Colombia por decisión del público tras el altercado que protagonizó con Alejandro Estrada, los participantes que continuaban en competencia fueron informados de que esta semana todos irían a Placa y se implementaría la votación en negativo. Es decir, quien obtuviera la mayor cantidad de votos sería el próximo eliminado.

Eidevin reacciona a la eliminación de Karola de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Desde entonces cada participante realizó campaña dentro y fuera del programa para pedirle a sus respectivos fandoms que votaran por el famoso que no querían ver más dentro de la competencia, pero no fue sino hasta este domingo 12 de abril que se dio a conocer este resultado.

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Una vez los participantes fueron llamados a la sala de eliminación se fue descartando uno a uno los participantes que continuaban en competencia, hasta quedar dos de ellos en la sala: Alejandro Estrada y Karola.

Tras varios minutos de suspenso se dio a conocer que Karola tenía que abandonar La casa de los famosos Colombia al obtener la mayor cantidad de votos en negativo con un porcentaje del 67.26 %.

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¿Cómo reaccionó Eidevin López a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?

La eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia llegó poco después de que Eidevin, su pareja sentimental dentro de la competencia fuera expulsado por el polémico enfrentamiento que protagonizó junto a Alejandro Estrada.

Así reaccionó Eidevin a la eliminación de Karola de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

A raíz de esto, el costeño, quien recuperó sus redes sociales de manera oficial este mismo día, expresó que estaba muy orgulloso de la participante, además de destacar su valentía en todo este proceso y su gran corazón.

Además, López le dejó claro a la ahora exparticipante que iba a estar con ella de ahora de adelante, y le aseguró que lo mejor estaba por comenzar.