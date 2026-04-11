Emiro Navarro rompe el silencio sobre las actitudes de Karola: ¿terminó su amistad?

Durante la semana número trece de La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes vivieron días de muchas emociones, pues la expulsión de Eidevin López provocó un ambiente más hostil de lo que estaba.

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Los días fuertes iniciaron justo cuando Eidevin y Alejandro Estrada cruzaron los límites y las reglas del jefe, por eso mismo, el país tomó la decisión y los resultados de los votos fue la salida del costeño.

Sin embargo, se sabía que eso podría generar más diferencias dentro de la competencia y así fue, pues Karola quedó bastante conmocionada porque su pareja de reality ya no está con ella.

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Ante sus últimos comportamientos, Alcendra ha sido criticada por el público y ante tantos comentaros, Emiro Navarro rompió el silencio y habló de su amistad con ella.

Emiro Navarro habla sin filtro sobre Karola. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su amistad con Karola tras polémicas actitudes en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la mañana de este sábado 11 de abril, Emiro Navarro decidió no callar más sobre los posibles mensajes, preguntas y críticas, por eso, respondió a través de sus historias de Instagram.

En su comunicado, el creador de contenido fue contundente con su postura acerca de su amistad con Karola Alcendra y dijo que estar dentro del reality “no es fácil, aunque lo parezca”.

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Así mismo, Navarro dijo que él sabe la clase de persona que es su amiga y “el corazón tan grande que tiene”, por lo que, para él, saber lo leal que es ella, pesa más que cualquier opinión externa.

¿Emiro Navarro terminaría su amistad con Karola?

En su texto, Emiro Navarro reafirmó una vez más que “sigue firme” con Karola Alcendra, en las buenas y en las malas, dejando claro que las verdaderas amistades no solo están en los buenos momentos, sino también en los difíciles.

Emiro Navarro reacciona a las actitudes de Karola. (Foto: Canal RCN)

“Pase lo que pase, aquí voy a estar esperándola con los brazos abiertos”, finalizó Emiro con su mensaje.

Es así como el influenciador hace saber que, pese a las críticas que está teniendo su amiga, él no la abandonará y más, sabiendo que la convivencia y el encierro no es tan fácil como se ve desde afuera.