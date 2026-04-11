Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Emiro Navarro rompe el silencio sobre las actitudes de Karola: ¿terminó su amistad?

Emiro Navarro respondió a las críticas y preguntas sobre su amistad con Karola, siendo claro si la seguirá apoyando.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Emiro Navarro habla sin filtro sobre Karola
Emiro Navarro deja mensaje sobre Karola. (Foto: Canal RCN)

Durante la semana número trece de La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes vivieron días de muchas emociones, pues la expulsión de Eidevin López provocó un ambiente más hostil de lo que estaba.

Artículos relacionados

Los días fuertes iniciaron justo cuando Eidevin y Alejandro Estrada cruzaron los límites y las reglas del jefe, por eso mismo, el país tomó la decisión y los resultados de los votos fue la salida del costeño.

Sin embargo, se sabía que eso podría generar más diferencias dentro de la competencia y así fue, pues Karola quedó bastante conmocionada porque su pareja de reality ya no está con ella.

Artículos relacionados

Ante sus últimos comportamientos, Alcendra ha sido criticada por el público y ante tantos comentaros, Emiro Navarro rompió el silencio y habló de su amistad con ella.

Emiro Navarro reacciona a las actitudes de Karola
Emiro Navarro habla sin filtro sobre Karola. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su amistad con Karola tras polémicas actitudes en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la mañana de este sábado 11 de abril, Emiro Navarro decidió no callar más sobre los posibles mensajes, preguntas y críticas, por eso, respondió a través de sus historias de Instagram.

En su comunicado, el creador de contenido fue contundente con su postura acerca de su amistad con Karola Alcendra y dijo que estar dentro del reality “no es fácil, aunque lo parezca”.

Artículos relacionados

Así mismo, Navarro dijo que él sabe la clase de persona que es su amiga y “el corazón tan grande que tiene”, por lo que, para él, saber lo leal que es ella, pesa más que cualquier opinión externa.

¿Emiro Navarro terminaría su amistad con Karola?

En su texto, Emiro Navarro reafirmó una vez más que “sigue firme” con Karola Alcendra, en las buenas y en las malas, dejando claro que las verdaderas amistades no solo están en los buenos momentos, sino también en los difíciles.

Emiro Navarro deja mensaje sobre Karola
Emiro Navarro reacciona a las actitudes de Karola. (Foto: Canal RCN)

“Pase lo que pase, aquí voy a estar esperándola con los brazos abiertos”, finalizó Emiro con su mensaje.

Es así como el influenciador hace saber que, pese a las críticas que está teniendo su amiga, él no la abandonará y más, sabiendo que la convivencia y el encierro no es tan fácil como se ve desde afuera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Las reacciones que dejó la nominación de todos. La casa de los famosos

Karola reacciona a su nominación y revela que prefiere ser la eliminada

Karola Alcendra reaccionó a su nominación y a la dinámica de votación, por lo que reveló que prefiere ser la eliminada.

Eidevin López reveló sus sensaciones tras la inesperada salida de La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Eidevin López reapareció en redes sociales tras su expulsión de La casa de los famosos: esto dijo

Eidevin López compartió un video que habla de cómo se siente por su abrupta salida de La casa de los famosos.

Eidevin deja claro su cariño por Karola con detalle La casa de los famosos

Tras su expulsión, Eidevin le hace sorprendente regalo a Karola: ¿qué es?

Eidevin López dejó a varios compañeros bastante conmovidos tras su expulsión y para recargar a Karola, le deja un regalo.

Lo más superlike

Alina Lozano incrementa los rumores de posible ruptura con Jim Velásquez: en video lo confesó Alina Lozano

Alina Lozano incrementa los rumores de posible ruptura con Jim Velásquez: en video lo confesó

“Hay que soltar”, tras varias semanas de distanciamiento, Alina Lozano saca a la luz una confesión de ruptura con Jim Velásquez.

Nodal repite escena bajo la lluvia con Ángela y redes no olvidan a Belinda Christian Nodal

¿Indirecta a Belinda? Nodal y Ángela Aguilar recrean icónica foto bajo la lluvia y desatan polémica

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos