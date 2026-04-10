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Tras la expulsión de Eidevin, se tomó drástica decisión en La casa de los famosos

Luego de la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia, los participantes tomaron drástica decisión.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Tras la salida de Eidevin, una decisión sacude la competencia. (Foto: Canal RCN)

En la gala del pasado jueves 9 de abril, se vivió una nueva expulsión en La casa de los famosos Colombia 2026, pues por votación del público, Eidevin López abandonó la competencia.

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Esta radical decisión se tomó luego de que el exparticipante y Alejandro Estrada cruzaran los límites del respeto, pues el miércoles durante una actividad del jefe, ambos se faltaron el respeto.

Tras la expulsión de López, los ánimos quedaron bastante caldeados y luego de una noche de la despedida del costeño, hubo más enfrentamientos entre algunos famosos.

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¿Cuál fue a decisión radical que se tomó en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la mañana del viernes 10 de abril, los mismos protagonistas de las últimas discusiones en la convivencia de La casa de los famosos Colombia 2026, vivieron otro momento polémico que generó las reacciones del público.

Drástica decisión tras salida de Eidevin divide opiniones
La expulsión de Eidevin dejó consecuencias en el ambiente. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, hablando de Karola Alcendra, quien no ha soportado el hecho de que Eidevin ya no esté, ha tenido comportamientos que son cuestionados por los televidentes y esto se debe a que otra vez tuvo un desencuentro con Alejandro Estrada y Alexa Torrex.

Sin embargo, la drástica decisión que se tomó es que Alejandro, Tebi y Alexa cocinarían por apare sus comidas, ya que los demás compañeros no querían que ellos prepararan sus alimentos.

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Sin duda, esto generó reacciones entre los internautas, quienes creen que el team Calma ha sido muy grosero con sus compañeros.

¿Cuál fue la otra discusión por la comida en La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante el desayuno de este viernes, Karola Alcendra tuvo un desencuentro con Alejandro Estrada y Alexa Torrex, debido a que tomó alimentos que ellos estaban preparando y también los utensilios de comida.

Tras la salida de Eidevin, una decisión sacude la competencia
Drástica decisión tras salida de Eidevin divide opiniones. (Foto: Canal RCN)

De hecho, tiró un recipiente por el mesón y hasta Juanda Caribe se involucró opinando sobre Nataly Umaña, reprochándole lo ocurrido en la primera temporada al actor.

Como era de esperarse, cualquier cosa está generando un mal ambiente en la competencia, luego de la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026.

Por ahora, los famosos están haciendo su propio juego, continuando con sus estrategias.

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