El miércoles 8 de abril, se generó una gran polémica en La casa de los famosos Colombia 2026, cuando Eidevin López y Alejandro Estrada tuvieron un duro enfrentamiento, pues cruzaron los límites, lo que generó una sanción del jefe.

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Tras este incómodo momento entre ambos participantes, le jefe dejó que el público sean los que tomen la decisión de, si expulsar a los dos famosos, castigarlos en la competencia o, que solo uno sea quien se despida del programa.

Es por esto por lo que, los fandoms, seguidores y televidentes empezaron a votar desde que el jefe del reality revelara cuál era su decisión, tras la controversia que se generó por la actitud de los competidores.

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Sin duda, este hecho hizo que muchos reaccionaran y opinaran sobre el tema, pues Nicolás Arrieta fue uno de ellos.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta al reaccionar sobre la discusión de Eidevin López y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana del jueves 9 de abril, Nicolás Arrieta dio su opinión en Buen día, Colombia sobre lo sucedido entre Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 2026.

Nicolás Arrieta pone en duda la sanción a Eidevin y Alejandro. (Foto/ Canal RCN)

Como él, todos los presentadores lo hicieron y reaccionaron, revelando cuál sería su postura en caso de que la decisión haya dependido de ellos.

Algunos dijeron que la expulsión era para los dos por cruzar los límites y criticaron la provoc4ción.

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Mientras que, Nicolás dijo que la sanción debió ocurrir desde el momento en el que Eidevin López tocó a Alejandro Estrada, considerando que ahí ya se pasó.

Además, reveló que, el actor reaccionó suave, porque de ser él, lo habrían sacado inmediatamente del reality.

¿Qué pasó entre Eidevin López y Alejandro Estrada que generó tanta polémica?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 han vivido días difíciles dentro de la competencia, pues han discutido en repetidas ocasiones, pero en la tarde del miércoles, sus diferencias los llevaron al límite.

Nicolás Arrieta se despacha sobre sanción a Eidevin y Alejandro. (Foto/ Canal RCN)

Mientras que, estaban en una actividad del jefe, Eidevin se paró de sus sitió y le tocó la cara a Alejandro, por lo que él reaccionó y lo empujo.

Sin duda, ahí se generó incomodidad en el ambiente y el jefe los tuvo que llamar al confesionario, después de eso, Colombia uvo que tomar la drástica decisión de elegir lo que pasaría con los famosos.