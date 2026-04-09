El pasado miércoles 8 de abril, en La casa de los famosos Colombia 2026 hubo un gran revuelo por una discusión entre Eidevin López y Alejandro Estrada, quienes cruzaron los límites y por eso, el jefe tomó decisiones contundentes.

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En esta ocasión, es el público quien elige la decisión que se deberá tomar en la gala del jueves 9 de abril.

Son cuatro opciones las que dejó el jefe de la casa más famosa y a través de las votaciones, serán los fandoms, televidentes y seguidores los que tienen la llave para que se cumpla una de esas posibilidades.

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¿Qué pasó entre Eidevin y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la tarde del 8 de abril, los participantes de La casa de los famosos Colombia estaban en medio de una dinámica propuesta por le jefe y empezaron los roces entre ellos.

Karina García opinó sobre la expulsión de Eidevin y Alejo Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Por lo que Karola Alcendra empezó a decirle a Alexa Torrex que Alejandro dijo que su estrategia era aguantar hambre como lo hizo Altafulla en la temporada pasada.

Ahí, empezó a calentarse el ambiente y Eidevin se puso de pie para hablarle cerca a Alejandro, hasta el punto de tocarle los labios, ahí, el actor no aguantó más y lo que hizo fue empujarlo para alejarlo de él.

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Sin duda, esto generó conmoción entre sus compañeros, quienes empezaron a interceder e incluso, Alexa se ponía en medio para que López no se le acercara más a Alejo.

¿Qué dijo Karina García sobre la decisión que deberá tomar Colombia?

En ‘Buen día, Colombia’ Karina García estuvo como invitada para comentar temas de La casa de los famosos Colombia 2026 y ella dio su opinión como exjugadora de la competencia.

Karina García no dudó y dijo quién debería salir de la casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Por lo que dijo que, si los fandoms son estratégicos, sus votos llevarían a que Alejandro Salga de del juego, porque es el competidor más duro en este momento y eso les serviría a los demás participantes.

Pero sabe que, como él tiene un gran fandom, puede que reciba bastante apoyo, pero reiteró que, este momento es para ser estratégicos para que los fanáticos jueguen desde afuera.

Por su lado, los presentadores del programa matutino, también dieron su opinión, revelando algunos que los dos famosos cruzaron el límite y los dos deberían salir, por no cumplir las reglas del juego.