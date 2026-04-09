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Karina García compartió su reacción tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿qué dijo?

“Eso les molesta”, Karina García compartió su reacción tras el enfrentamiento de Alejandro Estrada y Eidevin López.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karina García compartió su reacción tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿qué dijo?
¿Cómo reaccionó Karina García a la polémica entre Eidevin López y Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Eidevin López y Alejandro Estrada se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras un reciente enfrentamiento que ocurrió entre ambos el pasado 8 de abril.

Con base en esto, una gran variedad de internautas y celebridades que hacen parte del entretenimiento han generado una ola de comentarios al respecto, en especial, por el grave hecho que se presentó entre ambos.

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¿Cuál fue el motivo por el que se llevó a cabo el grave enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López?

Karina García compartió su reacción tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿qué dijo?
Así fue el enfrentamiento de Alejandro Estrada y Eidevin López. | Foto: Canal RCN

La discusión comenzó durante una dinámica en la que los participantes debían expresar críticas directas sin filtros, lo que generó varias tensiones. Uno de los puntos más polémicos fue el relacionado con la comida, especialmente cuando Alexa Torrex manifestó que no probaría los platos preparados por Eidevin y Karola, lo que provocó incomodidad por parte de algunos.


Así que la situación escaló cuando Eidevin López se acercó a Alejandro Estrada y el actor reaccionó apartándolo con sus manos con un leve empujón, lo que complicó la situación entre ambos.

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En medio de esta situación, El Jefe intervino y anunció que será el público quien decida las consecuencias mediante votación. La decisión se conocerá en la gala del 9 de abril, donde se definirá si ambos son expulsados, si reciben una nominación con candado o si solo uno de los será eliminado de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García tras el grave enfrentamiento que ocurrió recientemente entre Alejandro Estrada y Eidevin López?

Karina García compartió su reacción tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿qué dijo?
Esta fue la reacción de Karina García tras enfrentamiento de Alejandro Estrada y Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Así también, Karina García, quien es una reconocida creadora de contenido digital compartió su postura ante el grave hecho que se presentó en las últimas horas entre Eidevin López y Alejandro Estrada.

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Por este motivo, Karina se convirtió en una de las invitadas al programa matutino de Buen Día, Colombia, una producción del Canal RCN, en el que no solo compartió su perspectiva como host de ‘¿Qué hay pa’ dañar? sino que también, ante lo ocurrido entre Alejandro y Eidevin, expresando las siguientes palabras:

“A los hombres les ofende mucho que les toqu#n la car*, también, en lo que he podido evaluar, Alejandro ha recibido un importante apoyo mediante las redes sociales”, agregó Karina García.

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