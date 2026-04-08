El Jefe impone drásticas consecuencias tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿cuál será?
El Jefe tomó medidas tras la pelea entre Alejandro y Eidevin y dejó en manos del público su futuro en la competencia.
La tensión en La casa de los famosos Colombia alcanzó uno de sus puntos más críticos tras un fuerte enfrentamiento entre dos participantes que obligó a la intervención inmediata de El Jefe.
Lo que comenzó como una dinámica del programa terminó escalando a un contacto físico, generando consecuencias que ahora están en manos del público.
La situación dejó en evidencia los roces acumulados dentro de la casa y encendió las alarmas sobre los límites dentro de la competencia.
¿Por qué se pelearon Alejandro Estrada y Eidevin López?
El conflicto se originó durante una actividad en la que los participantes debían hacer críticas directas entre ellos. En medio del ejercicio, salió a relucir una discusión previa relacionada con la comida.
Todo giró en torno a un momento en el que Alexa rechazó un plato preparado por Karola y Eidevin, argumentando que no sentía que hubiera sido hecho con amor. Además, señaló que ambos se habían adueñado de la cocina, dejando sin espacio a otros como ella y Alejandro Estrada.
Ante esto, Eidevin López respondió que ellos cocinan para todos y que cada participante decide si consume o no los alimentos. También recordó que asumió la cocina luego de que Alejandro abandonara la preparación de un almuerzo tras una discusión.
Karola y Eidevin añadieron que el propio Alejandro les había pedido que cocinaran y le sirvieran a Alexa, dejando claro que sería decisión de ella si comía o no.
La discusión fue subiendo de tono hasta que Eidevin se acercó más de lo permitido y tocó el rostro de Alejandro. La reacción fue inmediata: Alejandro lo empujó, provocando que Eidevin cayera al suelo.
Ante la situación, El Jefe intervino de forma inmediata y llamó a ambos al confesionario.
¿Cuáles son las consecuencias tras el enfrentamiento?
El incidente no pasó desapercibido y El Jefe tomó una decisión contundente: dejar el futuro de ambos participantes en manos del público.
Las votaciones fueron habilitadas para que los televidentes definan qué sanción deberán enfrentar.
Entre las opciones se encuentran: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia.
Las votaciones estarán disponibles desde hoy 8 de abirl hasta el día jueves 9 de abril a las 9:00 pm, tiempo en el que la audiencia podrá decidir el rumbo de los involucrados.
Este episodio marca un antes y un después en la dinámica del reality, recordando que cualquier tipo de agresión física tiene consecuencias directas dentro del juego.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike