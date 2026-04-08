El Jefe impone drásticas consecuencias tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿cuál será?

La tensión en La casa de los famosos Colombia alcanzó uno de sus puntos más críticos tras un fuerte enfrentamiento entre dos participantes que obligó a la intervención inmediata de El Jefe.

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Lo que comenzó como una dinámica del programa terminó escalando a un contacto físico, generando consecuencias que ahora están en manos del público.

La situación dejó en evidencia los roces acumulados dentro de la casa y encendió las alarmas sobre los límites dentro de la competencia.

¿Por qué se pelearon Alejandro Estrada y Eidevin López?

El conflicto se originó durante una actividad en la que los participantes debían hacer críticas directas entre ellos. En medio del ejercicio, salió a relucir una discusión previa relacionada con la comida.

Todo giró en torno a un momento en el que Alexa rechazó un plato preparado por Karola y Eidevin, argumentando que no sentía que hubiera sido hecho con amor. Además, señaló que ambos se habían adueñado de la cocina, dejando sin espacio a otros como ella y Alejandro Estrada.

Ante esto, Eidevin López respondió que ellos cocinan para todos y que cada participante decide si consume o no los alimentos. También recordó que asumió la cocina luego de que Alejandro abandonara la preparación de un almuerzo tras una discusión.

Karola y Eidevin añadieron que el propio Alejandro les había pedido que cocinaran y le sirvieran a Alexa, dejando claro que sería decisión de ella si comía o no.

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La discusión fue subiendo de tono hasta que Eidevin se acercó más de lo permitido y tocó el rostro de Alejandro. La reacción fue inmediata: Alejandro lo empujó, provocando que Eidevin cayera al suelo.

Ante la situación, El Jefe intervino de forma inmediata y llamó a ambos al confesionario.

Tras el enfrentamiento, El Jefe tomó una decisión que cambia el juego. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles son las consecuencias tras el enfrentamiento?

El incidente no pasó desapercibido y El Jefe tomó una decisión contundente: dejar el futuro de ambos participantes en manos del público.

Las votaciones fueron habilitadas para que los televidentes definan qué sanción deberán enfrentar.

Entre las opciones se encuentran: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia.

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Las votaciones estarán disponibles desde hoy 8 de abirl hasta el día jueves 9 de abril a las 9:00 pm, tiempo en el que la audiencia podrá decidir el rumbo de los involucrados.

Este episodio marca un antes y un después en la dinámica del reality, recordando que cualquier tipo de agresión física tiene consecuencias directas dentro del juego.