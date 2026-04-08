Cris Valencia reapareció en redes tras ser acusado de millonario robo: ¿qué dijo?

El joven cantante emergente Cris Valencia reapareció en redes sociales luego de que circulara una denuncia en la que es señalado por un presunto robo de una millonaria suma de dinero. Su regreso ha generado atención entre usuarios mientras el caso continúa siendo tema de conversación en plataformas digitales.

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¿Por qué Cris Valencia es acusado de presunto robo millonario?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que un joven cuenta su experiencia trabajando con Cris Valencia. Según el relato, el artista emergente se habría contactado con él para que le ayudara a recuperar su cuenta de Instagram, la cual en ese entonces había perdido.

Cris Valencia es acusado de robar dinero y esto se sabe del caso. (Foto Canal RCN),

El acuerdo se habría cerrado en una suma de once millones de pesos colombianos, pero sin recibir ningún adelanto monetario que garantizara al joven que este se iba a cumplir. Al parecer, la fama que tenía en aquel momento Valencia fue suficiente para confiar en que todo se llevaría a cabo ante lo pactado, pero aseguró que no fue así.

Tras cuatro días de trabajo, el joven logró recuperar la cuenta del cantante y entregó el acceso completo. Sin embargo, al momento de solicitar el pago, afirmó que Cris Valencia se negó, argumentando que un amigo habría sido quien lo ayudó con este tema.

“Me dijo: parce, es que tengo un problema. Lo que pasa es que a mí me está diciendo un amigo que él fue el que me la recuperó... El caso es que nunca quiso pagar”, relató.

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¿Qué dijo Cris Valencia tras ser acusado de millonario robo?

Horas después de que este tema se viralizara en redes sociales y su nombre se viera involucrado, el artista reapareció en redes tras varios días ausente. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, compartió una serie de fotos y un video, sin hacer alusión a este delicado caso.

Señalan a Cris Valencia de quedarse con fuerte suma de dinero. (Foto Freepik).

La primera imagen que publicó fue una fotografía suya posando frente a la cámara con una actitud relajada, acompañada de una canción de Feid, al igual que la segunda instantánea. En cuanto al corto video, se dejó ver realizándose un tratamiento dental, sin mostrar señales de preocupación.

Al parecer, Cris Valencia optó por mantenerse al margen de la polémica y no pronunciarse sobre las acusaciones que circulan en su contra, al menos por ahora.