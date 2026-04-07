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¡Sentido luto en la música! Falleció reconocido cantante tras padecer de cáncer: ¿quién fue?

Se confirmó el fallecimiento de famoso cantante quien enfrentó grave batalla contra el cáncer en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Sentido luto en la música! Falleció reconocido cantante tras padecer de cáncer: ¿quién fue?
¿Cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido cantante que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Sin embargo, miles de internautas, colegas y celebridades que hacen parte del entretenimiento han lamentado el fallecimiento del artista, quien enfrentó un cáncer agresiv* desde hace varios años.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

¡Sentido luto en la música! Falleció reconocido cantante tras padecer de cáncer: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Gustavo Velásquez. | Foto: Freepik

El nombre de Gustavo Velásquez se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por ser un distinguido cantante y llevar más de 57 años de trayectoria, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado que compartió su equipo de trabajo mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 19 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

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“Hoy el arte ecuatoriano se viste de luto, con profundo pesar informamos el fallecimiento del Maestro Gustavo Velásquez, artista ecuatoriano cuya sensibilidad, talento y entrega dejan una huella imborrable en nuestra memoria cultural”, dice el comunicado compartido por el equipo de Gustavo el pasado 6 de abril.

¿Cuál fue la causa por la que falleció el cantante Gustavo Velásquez?

¡Sentido luto en la música! Falleció reconocido cantante tras padecer de cáncer: ¿quién fue?
Este fue el importante legado que dejó Gustavo Velásquez. | Foto: Freepik

Varios navegantes han generado diversos comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca del complicado momento a nivel emocional que enfrentó Gustavo Velásquez, pues, fue diagnosticado de cáncer hace varios años.

En el reciente comunicado que compartió su equipo de trabajo, revelaron que el artista batalló durante seis años contra esta enfermedad:

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“Tras seis años de lucha incansable contra un cáncer agresivo, hoy el Amo de la Cumbia nos deja. Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción; un diálogo constante con el alma de quienes encontraron en su voz consuelo, alegría, belleza y verdad”, señaló el equipo.

¿Cuáles fueron los éxitos musicales que tuvo Gustavo a lo largo de su amplia trayectoria?

Cabe destacar que Gustavo se dio a conocer como ‘Amo de la cumbia’ al llevar en alto este género internacional al no solo por ser un gran referente ecuatoriano, sino que también, a nivel internacional.

Varios de los éxitos en los que adquirió gran popularidad por parte de los internautas mediante las plataformas digitales fueron: ‘Con sabor a cumbia’, ‘Por algo me han de recordar’ y ‘Pobre soy’.

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