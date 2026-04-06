Los nombres de Lina Tejeiro y Ryan Castro han sido relacionados en el último tiempo luego de unas declaraciones de la actriz sobre el reguetonero.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Lina Tejeiro sobre Ryan Castro en entrevista?

Lina Tejeiro a quien próximamente veremos en MasterChef Celebrity causó revuelo en redes sociales semanas atrás cuando reveló en el programa digital 40 Grados de Cris Pasquel su 'crush nacional'.

La actriz aseguró que de un tiempo para acá empezó a parecerle que el reguetonero Ryan Castro se estaba colocnado 'muy guapo'.

"Porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo. Muy, muy guapo, y lo digo con todo el respeto del mundo, Ryan Castro".

Estas declaraciones de Lina Tejeiro no pasaron por desapercibido en redes y muchos empezaron a crear un 'shippeo' entre la actriz y el cantante.

Fue hasta ahora que Ryan Castro se pronunció de manera directa sobre las declaraciones de Lina Tejeiro y le respondió sin pelos en la lengua.

Ryan Castro responde a interés de Lina Tejeiro en él. (Foto. Canal RCN - AFP/ Dimitrios Kambouris)

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¿Cómo reaccionó Ryan Castro a las declaraciones de Lina Tejeiro sobre él?

A Ryan Castro le preguntaron en medio de una entrevista internacional por las declaraciones de la actriz llanera: "Hay una modelo, Lina Tejeiro dice que tú eres su crush".

Al 'Cantante del Guetto' le indagaron sobre si había visto estas declaraciones y qué opinaba al respecto. Ryan dejó claro que sí las vio, señalando a sus fans.

Sí yo lo vi, claro, la verdad yo no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi porque la gente me lo manda y me etiqueta.

Ryan aseguró que, le sorprendieron estas declaraciones, pero que no le respondió en un tuit como muchos pensaron. El reguetonero aseguró que un tuit que se tomó como respuesta a ella solo era parte de un próximo lanzamiento de ese entonces.

No respondí nada de eso. Yo estaba haciendo una canción y puse un tuit y la gente lo asimiló con eso y se formó el revolú. Yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya.

El cantante antioqueño aseguró que no se ha hablado con la actriz y que no le ha botado 'cabeza' al tema porque siente que es algo que ella dijo al aire y ya.

No me metí mucho en esa vuelta porque es el pensamiento de ella y ya ella verá.



Frente a su estado sentimental, Ryan Castro dejó claro que está soltero y que es una persona que está tranquilo en este momento disfrutando de su carrera y enfocado en nueva música.

Como era de esperarse estas declaraciones de Ryan no pasaron por desapercibido en redes y han generado opiniones divididas.

Por un lado, algunos internautas han asegurado que el reguetonero mostró cero interés en la actriz y que así lo hizo entender con sus declaraciones y gestos.

Sin embargo, otros internautas han expresado que el cantante y la actriz tendrían un supuesto romance en secreto y no querían seguir dando pie a especulaciones.