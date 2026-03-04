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Camilo Sánchez recibió fuertes críticas tras mostrar fotos con su pareja en Australia; ¿por qué?

Camilo Sánchez recibió críticas en redes tras mostrar su relación, generando comparaciones y polémica entre los internautas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Camilo Sánchez recibe críticas por su relación sentimental.
Camilo Sánchez recibe críticas en redes sociales por su relación sentimental. (Foto Canal RCN)

El comediante y exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, Camilo Sánchez, recibió críticas por presumir su relación sentimental con Gabriela García.

Camilo Sánchez participó en el programa.
Camilo Sánchez participó en el programa Survivor, la isla de los famosos de RCN. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué criticaron a Camilo Sánchez y a su novia Gabriela García?

El humorista compartió una serie de fotografías en las que se les puede ver disfrutando de sus vacaciones en Australia.

En las imágenes, la pareja aparece muy enamorada en diferentes lugares del país oceánico.

Las instantáneas generaron revuelo entre los internautas, que no han parado de comentar la publicación con señalamientos hacia Gabriela.

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Según algunos seguidores de Camilo, se nota que ella está con él por interés y que no se trata de un amor genuino.

Muchos consideran que Gabriela y Camilo no se ven bien juntos y que la joven está a su lado por su situación económica.

Incluso hubo comentarios que advertían al comediante sobre un posible desenlace doloroso, sugiriéndole que protegiera sus bienes para evitar problemas futuros.

“Ella le va a romper el corazón a él, no tengo pruebas, pero tampoco duda”, escribió uno de los seguidores de Camilo Sánchez en la publicación.

¿Cómo reaccionó a las críticas por su relación sentimental, Camilo Sánchez?

Lejos de entrar en confrontaciones, Camilo optó por responder con serenidad. En sus mensajes dejó claro que su intención es seguir disfrutando de experiencias junto a Gabriela, viajando y conociendo nuevos países.

Su postura refleja un deseo de vivir la relación desde la paz, sin dejarse afectar por los comentarios negativos.

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Algunos usuarios compararon la relación de Sánchez y Gabriela con la mediática historia de Mariana Zapata, participante de La casa de los famosos Colombia 3, junto al influenciador Santiago Arroyave, quien tiene una condición física notable.

En redes se alegó que muchas mujeres aceptan cualquier tipo de relación con tal de ganar relevancia en plataformas digitales y evitar responsabilidades laborales. Estas comparaciones reforzaron la percepción de que Gabriela estaría con Camilo por conveniencia, lo que intensificó las críticas hacia la pareja.

Camilo Sánchez se encuentra de vacaciones.
Camilo Sánchez se encuentra de vacaciones en Australia. (Foto Canal RCN)
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