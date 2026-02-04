El mundo de la televisión se mantiene en alerta luego de que un reconocido actor fuera hospitalizado de urgencia, despertando preocupación entre sus seguidores.

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¿Quién es el reconocido actor que tuvo que ser hospitalizado de urgencias en las últimas horas?

Se trata del también presentador de televisión mexicano Lambda García, quien compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, que tuvo que ser hospitalizado de urgencia y que deberá someterse a un procedimiento quirúrgico, noticia que rápidamente alarmó a sus fans.

El actor Lambda García reveló a sus seguidores el motivo de su hospitalización. (Foto: Freepik)

El conductor de 39 años explicó que había estado lidiando con fuertes dolores en la espalda que le impedían caminar, moverse con normalidad e incluso permanecer sentado.

Ante la intensidad de las molestias, decidió acudir al médico, quien finalmente detectó el daño que estaban causando estos síntomas.

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¿Qué procedimiento quirúrgico le harán al actor Lambda García y cuál es su estado de salud?

El mismo actor reveló en sus historias de Instagram que, tras varios estudios médicos, incluidos radiografías y resonancias magnéticas, se descubrió que padecía varias hernias discales en la columna.

Por ello, mientras programan el procedimiento quirúrgico para la próxima semana, Lambda recibió el alta y le recetaron medicamentos para aliviar el dolor.

Lambda García será sometido a un procedimiento quirúrgico para tratar sus hernias discales. (Foto: Freepik)

La noticia llevó tranquilidad a sus seguidores, quienes manifestaron estar atentos y pendientes de su intervención.

Tengo hernias discales muy fuertes, las cuales se tienen que tratar sí o sí. Están fuertes, no me dejan pararme, no me dejan moverme, no me dejan estar de pie, no me dejan sentarme… bueno, ¿qué les digo? Ha estado fuerte todo esto. Tengo muchísimas medicinas, no saben el dolor tan terrible que es”, explicó.

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¿Qué causa las hernias discales en la columna?

Según la Mayo Clinic, las hernias discales ocurren cuando el material gelatinoso del interior de un disco intervertebral se desplaza hacia el exterior a través de una fisura en la parte externa del disco.

Este desplazamiento puede presionar los nervios cercanos, causando dolor, entumecimiento o debilidad en brazos o piernas, dependiendo de la zona afectada de la columna.

Asimismo, de acuerdo con especialistas en columna de la Cleveland Clinic, las hernias discales son más comunes en la región lumbar y cervical, y suelen estar asociadas con el envejecimiento, movimientos bruscos, levantamiento de peso incorrecto o lesiones repetitivas.

El tratamiento puede variar desde reposo, medicamentos y fisioterapia hasta procedimientos quirúrgicos en casos más severos, siempre bajo la supervisión de un especialista en columna vertebral.