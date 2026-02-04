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Jhonny Rivera y Jenny López vivieron encuentro angustiante con un elefante en su luna de miel: "huyamos"

Jhonny Rivera y Jenny López grabaron el tenso momento que vivieron con un elefante durante un safari en medio de su luna de miel.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así fue el susto que vivieron Jhonny Rivera y Jenny López con un elefante
Así fue el susto que vivieron Jhonny Rivera y Jenny López con un elefante en su luna de miel. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Jhonny Rivera y Jenny López siguen disfrutando de su luna de miel, esta vez desde África, donde han compartido con sus seguidores varios momentos inolvidables.

Sin embargo, una de las experiencias que más llamó la atención fue el inesperado encuentro que tuvieron con un elefante durante un safari, una escena que por poco termina en un gran susto.

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¿Cómo fue el momento en el que Jhonny Rivera y Jenny López se encontraron con un elefante en un safari con motivo de su luna de miel?

A través de sus redes sociales, el cantante de música popular compartió varias historias en las que dejó ver que se encuentra en África junto a su esposa, disfrutando de un safari como parte de su luna de miel.

Jhonny Rivera y Jenny López vivieron un tenso momento con un elefante en su luna de miel
Jhonny Rivera y Jenny López vivieron un tenso momento con un elefante en su luna de miel. (Foto: Canal RCN)

En medio del recorrido por la selva, ambos se mostraban emocionados observando de cerca la fauna del lugar.

No obstante, su tranquilidad se vio interrumpida cuando un enorme elefante apareció en su camino.

Al percibir la presencia del vehículo en el que se movilizaban, el animal comenzó a acercarse rápidamente, generando un momento de pánico entre los presentes y obligando al conductor a mantenerse atento a cada movimiento.

La tensión creció a medida que el elefante se acercaba cada vez más al carro, dejando a Jhonny y Jenny visiblemente nerviosos.

Todo quedó registrado en video, y la impactante escena no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por lo cerca que estuvieron del gigante animal.

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¿Qué pasó con el elefante que se encontraron Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel?

En el mismo video que compartió el artista de 52 años, se aprecia que la primera reacción que tuvieron los guías fue continuar avanzando para tomar distancia.

Sin embargo, al notar que el elefante no parecía tener intención de hacerles daño, decidieron quedarse unos segundos más para observarlo de cerca y disfrutar de la experiencia.

Lo inesperado ocurrió cuando el gigantesco animal cambió de dirección y terminó ubicándose justo detrás del vehículo, generando que todos quedaran sorprendidos y tuvieran que alejarse del lugar.

Un elefante sorprendió a Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel
Jhonny Rivera y Jenny López vivieron un inesperado susto cuando un elefante los sorprendió durante un safari en su luna de miel. (Foto: Freepik)

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¿Cómo reaccionaron Jhonny Rivera y Jenny López al encuentro con el elefante en su luna de miel?

Tras vivir la experiencia, Jhonny Rivera contó en sus historias que, de todos los animales que lograron apreciar durante ese día, el elefante fue el que más los asustó.

Sus palabras dejaron ver que, aunque fue emocionante, también se convirtió en el momento más tenso del safari.

Por su parte, Jenny se escuchaba en medio de risas mientras le dice al cantante que se tomara una foto con el enorme animal, intentando bajarle tensión al susto que acababan de pasar.

Ese contraste entre el miedo de Jhonny y la actitud relajada de Jenny hizo que la escena resultara aún más divertida para sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al video compartido por la pareja.

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