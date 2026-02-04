¿Jhorman Toloza está saliendo con la hermana de Alexa Torrex? “Decidimos darnos una oportunidad”

Un video publicado en redes sociales por Jhorman Toloza y Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, puso a hablar a los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

En la grabación, ambos aparecen muy cercanos y aseguran que decidieron darse una oportunidad, lo que de inmediato despertó rumores sobre un supuesto romance.

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¿Cuál es el video que muestra a Jhorman Toloza y Maiye Torrex revelando que se darían una oportunidad?

A través de TikTok, Jhorman Toloza y Maiye Torrex revelaron a sus seguidores que le darían una inesperada sorpresa a la familia de Alexa Torrex, conocida en redes como la familia recocha.

Jhorman Toloza y Maiye Torrex revelaron a la familia de Alexa Torrex que son novios. (Foto: Canal RCN)

En el videoclip que compartieron y que suma ya miles de reproducciones, se les aprecia reuniendo a la familia para revelarles con total seriedad que decidieron darse una oportunidad y que son novios, dejando a todos completamente sorprendidos.

La inesperada confesión tomó fuerza entre los integrantes ante los recientes sucesos que se han dado en La casa de los famosos Colombia, donde la cantante cucuteña ha protagonizado un sonado acercamiento con Tebi Bernal.

Sin embargo, se trató de una broma que le hicieron a la familia, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Cómo tomó la familia recocha la confesión de Jhorman Toloza y Maiye Torrex?

La familia recocha no se tomó nada bien la supuesta confesión de Jhorman Toloza y Maiye Torrex.

En el video se aprecia cómo varios de sus integrantes reaccionan con total sorpresa e incredulidad al escuchar que, supuestamente, decidieron darse una oportunidad.

De hecho, algunos no dudan en lanzarle fuertes comentarios a Jhorman, a quien califican de "descarado", mientras otros incluso le piden que se vaya de la casa, dejando ver que por un momento creyeron que la situación era completamente real.

La familia de Alexa Torrex llegó a creer que Jhorman Toloza estaría vengándose de su hija por el reciente shippeo con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La tensión aumentó aún más cuando el padre de Alexa le reclama directamente a Jhorman, cuestionándole por qué le pidió matrimonio a su hija si supuestamente sabía que iba a hacer algo así.

Además, varios familiares comenzaron a preguntarse si todo se trataba de una especie de venganza, relacionándolo de inmediato con el reciente shippeo que ha tenido la artista con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al video de Jhorman Toloza y Maiye Torrex diciendo que son novios?

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios apenas el clip comenzó a viralizarse. Muchos seguidores destacaron lo convincente que resultó la actuación de Jhorman y Maiye frente a la familia recocha.

Por su parte, otros usuarios se tomaron la situación con humor y recurrieron al popular dicho de que "entre broma y broma, la verdad se asoma", dejando entrever que, para muchos, este tipo de juegos podría incluso convertirse en una realidad a futuro.